V Ajaxu zářil, teď byl odsouzen. Bývalý Králův spoluhráč se „skrývá“ v Rusku

Připsal si 50 startů za nizozemský národní tým. Zahrál si za Ajax či Sevillu, nesmrtelnost si však vydobyl v moskevském Spartaku, jehož dres poprvé oblékl ve 22 letech. V Rusku okamžitě uhranul, první sezonu končil na 13 vstřelených brankách. Z pozice křídla.

Gólový byl takřka celou kariéru, nejvíce na očích byl ale v sezoně 2019/20, kdy zvládl za Ajax i přes četná zranění 12 gólu a čtyři asistence ve 20 ligových duelech, v Lize mistrů přidal v pěti zápasech další čtyři zásahy. Přelomová sezona? V osobním životě určitě, právě tehdy se totiž Promes zapletl do nelegálních činností.

V lednu 2020 se měl podílet na pašování kokainu do zemí Beneluxu v celkové hodnotě 65 milionů liber (téměř dvě miliardy korun). Obvinění nejsou prokázaná, hráč jakoukoliv vinu odmítá, soud ale celý případ začal důkladně prošetřovat. A to hned poté, co byl odsouzen za jiný přečin.

Před vězením se „skrývá“ v Moskvě

Promes totiž v létě roku 2020 při hádce pobodal na rodinné oslavě svého bratrance. A trest? 18 měsíců vězení, kdyby byl soudu přítomen, vyvázl by dokonce s o půl roku kratším trestem.

Soud totiž nakonec případ klasifikoval jako těžké ublížení na zdraví, pokusu o vraždu se fotbalista (naštěstí pro něj) vyhnul. Vinu však nadále odmítá a podle televizní stanice RTL se proti rozsudku plánuje odvolat.

Je ale docela dobře možné, že k výkonu trestu vůbec nenastoupí. V současnosti totiž opět žije v Moskvě. Tam v dresu Spartaku, kde se potkal i s Alexem Králem, sází góly, jakoby se nechumelilo.

Za Brazilcem Malcomem byl v uplynulé sezoně s dvaceti trefami druhým nejlepším střelcem ligy, zároveň chce přijmout ruské občanství. Do vlasti a k výkonu trestu se tak zjevně nechystá...