Šilhavý: Jsem zklamaný. Proč nehrál produktivní Černý? Vyhodnotíme si to

Co se vám honí hlavou?

„Že jsme nevyhráli a nepodali výkon, který jsme očekávali. Z toho jsem zklamaný.“

Proč tomu tak bylo?

„Je to asi spíš na větší a detailnější analýzu, nerad bych teď vynášel nějaké soudy. Sami jste viděli, že v prvním poločase nám vázla rozehrávka odzadu, skákalo nám to, honili jsme to všude možné. Soupeř byl nepříjemný, běhavý, snaživý, houževnatý, rychlý, nebezpečný. Neměli jsme chvilku oddych, ani jsme v první půli vpředu nepodrželi balon. Snad jen ta šance Tomáše Součka stála za něco, asi byla stoprocentní. Bohužel to tam nespadlo, přitom takové zápasy vyhráváte právě třeba takovou brankou... Po pauze už jsme soupeře dostávali pod větší tlak, ale šance moc nepřicházely. Závary, nějaké střely, ale moc toho nebylo.“

Nepřemýšleli jste o střídání už v poločase? První změnu jste nachystal až v 73. minutě...

„Ne, nechtěli jsme to hned měnit. Měli jsme něco připraveného, soupeř byl ale taky velice dobře připravený a dobře bránil. V poločase jsme si řekli, že taktiku, kudy se do nich dostat, trochu pozměníme. A nakonec to bylo vidět, dostali jsme je pod tlak, ale v ofenzivě jsme byli nekvalitní.“

Víc plánů na více změn a strategických se postupem času nenabízelo?

„Vždycky se s tím snaží člověk něco udělat, dostat tam čerstvé hráče. Věřil jsem, že nám to tam třeba po rohu spadne, Čvančara tam na konci měl nějakou hlavu. Ale nebylo nám to asi souzeno. A po právu, protože jsme nehráli dobře.“

Zeptám se na konkrétní jméno: Václav Černý. V Nizozemsku mu to pálí, má zajímavá čísla, nebyla tohle typologie zápasu přesně pro něj, zvlášť ve druhém poločase?

„To si vyhodnotíme ještě v dalších dnech. Uvidíme.“

Hodně jste na nedělní tiskovce zmiňoval slovo intenzita, ale asi se shodneme, že vám to moc neběhalo. Přitom když to nejde na těžkém terénu fotbalově, dá se to zlomit alespoň pohybovou aktivitou, nemyslíte?

„Je to přesně tak. Tím, že jsme nebyli dostatečně kvalitní, chyběla i intenzita. A viděli jste, že soupeř byl nebezpečný. Využíval každého protiútoku. Pohyb byl samozřejmě jednou z věcí, která nám vadila. Nevím, jestli kluci... Nebo jinak: nechci říct, že jsme byli nepřipravení, ale nezvládli jsme to.“

Ještě k tomu pohybu: ukázalo se, že vám aktivita Alexe Krále chybí ve středu pole víc, než jste si mysleli?

„Nevím. To si nemyslím.“

Nejsou tohle pro vás paradoxně těžší zápasy než třeba s Polskem?

„Víte co, když hrajete s Polskem jako s favoritem skupiny, snažíte se hrát spíš jako tento soupeř proti nám. Když není kvalita v postupném útoku, je to pak jiné... Nechci říct, že je snazší hrát proti Polsku než proti Moldavsku, ale teď jsme museli něco vytvářet, to je vždycky složitější. Přesto jsem si myslel, že v tvorbě šancí budeme lepší, než jsme byli.“

Poučíte se? Ve skupině vás asi podobných utkání čeká víc...

„Dnes potrápí favority kdekdo, viděli jsme, že všichni umí hrát fotbal. Albánii bych ke slabým soupeřům vůbec nezařazoval, to je silnější mužstvo. Příště jedeme na Faery, věřím, že se poučíme a budeme na ně lépe připravení.“

Jaká je to pro Česko komplikace ve skupině?

„A tak komplikace... Máme čtyři body, možná bychom je před srazem brali. Teď jsme zklamaní, věřili jsme si, je chyba, že jsme nevyhráli a nemáme šest bodů.“

Jak to vypadá s Ladislavem Krejčím a Alexem Králem?

„Zdravotní stav je nepustil do zápasu, víc asi říct nemůžu.“