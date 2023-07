Messiho relax před povinnostmi v Miami: Dovádění v Karibiku!

Jako spasitel! V této roli přichází legendární fotbalista Lionel Messi (36) do celku Inter Miami. Tohle označení je opravdu na místě. Klub z Floridy musí pořádně zabrat, pokud chce pomýšlet na účast v play-off. Před náročným úkolem si ale hvězdný Argentinec ještě odletěl s rodinou do Karibiku, kde si užili letní radovánky.

V poslední době je na roztrhání. Lionel Messi za uplynulý měsíc stihl odehrát poslední zápas za PSG, kývnout na nabídku Interu Miami a v tomto týdnu ho čeká oficiální podepsání smlouvy s následným představením fanouškům, které proběhne v neděli 16. června. Ještě před tím, než pompézní sláva v USA vypukne, ale odletěl mistr světa společně s rodinou užít si prozatím poslední chvilky klidu do Karibiku.

S momenty z dovolené se podělil i se svými sledujícími na instagramu, kde jich má téměř půl miliardy. „Prázdniny,“ napsal Messi jasný popisek k fotce, na které s drinkem v ruce kouká do dáli, zatímco stojí v bazénu a v pozadí se třpytí oceán. Na další zase pózuje společně s milovanou manželkou Antonelou za řídítky vodního skútru. Na jiných fotkách je pro změnu s rodinou v oceánu nebo na souši po boku Antonely, kde srká pití brčkem.

V týmu, který spoluvlastní věhlasný David Beckham (48), to ale s největší pravděpodobností taková pohoda nebude. Inter v posledních deseti zápasech MLS nevyhrál jediný duel a ve Východní konferenci se krčí na posledním místě s tím, že na účast ve vyřazovacích bojích jim chybí osm bodů. To by měl příchod Messiho změnit.

„Od začátku jsem říkal, že pokud se naskytne možnost přivést do Miami nejlepší fotbalistu, ať už to bude v jakékoliv fázi jeho kariéry, tak do toho půjdu,“ citoval Beckhama britský list Daily Mail ohledně příchodu Lea. Nezbývá nyní než doufat, že Messiho angažmá v Miami bude probíhat tak hladce, jako jeho dovolená v Karibiku.