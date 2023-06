Messi hořce o PSG: Vztah se zlomil. Někteří lidé se začali chovat jinak

Dvouletá kapitola pod Eiffelovkou skončila. Lionel Messi (36) oslavil v Paříži dva mistrovské tituly a v zimě dovedl Argentinu ke světovému primátu. Přesto ve Francii končí s lehkou hořkostí, do města nedoručil pohár pro šampiona Ligy mistrů. Na jednoho z nejlepších fotbalistů dějin část fanoušků ve druhé polovině sezony pískala, což byl jeden z důvodů ukončení spolupráce. „Takhle jsem to nechtěl,“ přiznala argentinská legenda v obsáhlém rozhovoru pro beIN Sports.

Messi se rozloučil s evropskou klubovou scénou, na závěr fenomenální kariéry obleče dres Interu Miami. Na slunné Floridě, v mnohem větším klidu, než kdyby zůstával ve vrcholovém fotbale na elitní scéně. „Už jsem dosáhl všeho,“ přiznal, když se ohlédl za mimořádnou sezonou, v níž dovedl Argentinu ke světovému titulu.

V Paříži strávil Messi dva roky po výjimečném období v Barceloně. „Klub se mi líbil, přivítání bylo úžasné. Měl jsem zde hodně přátel, v šatně hráče, které jsem dobře znal z národního týmu i z klubu. Vypadalo to, že díky tomu se adaptuji dobře a rychle. Snadněji, než v jiných klubech, kam jsem mohl jít. Proto jsem se rozhodl pro Paříž,“ vysvětlil.

Messi podepsal v PSG na konci léta 2021 smlouvu poté, co opouštěl ekonomicky sužovanou Barcelonu. „Ve skutečnosti byla adaptace mnohem těžší, než jsem předpokládal. Přišel jsem pozdě, neměl s klubem předsezonní přípravu. Musel jsem se přizpůsobit novému týmu, stylu hry, spoluhráčům, městu, což bylo velice složité,“ přiznal s odstupem.

V úvodu angažmá se dočkal bouřlivého přijetí, Paříž doufala, že právě on dovede mužstvo k vysněné Lize mistrů. Jenže ve dvou letech, co Messi v klubu strávil, se ušatý pohár do města získat nepodařilo. Podpora ze strany fanoušků směrem k výjimečnému Argentinci postupně slábla. Na Messiho se dokonce bučelo, na jaře čelil po vyřazení z osmifinále Ligy mistrů enormnímu tlaku.

„Někteří lidé se ke mně začali chovat jinak, přesněji šlo o část příznivců PSG. Věřím, že většina z nich stála za mnou stejně jako na začátku. Ale u některých se vztah ke mně zlomil. Pochopitelně jsem si tohle vůbec nepřál,“ podotkl Messi. „Předtím to zažili Mbappé i Neymar . Vím, jak se někteří dokážou chovat. Od chvíle, co jsem přišel, jsem se každého snažil respektovat. Zbytek je historie.“

Klub musel zesílit osobní ochranu pro Messiho a jeho rodinu, jak se nevole vůči jeho osobě stupňovala. V lize zapsal za 32 zápasů 16 gólů a 16 asistencí, jenže vysněnou trofej nedoručil. Krize vyústila až do situace, kdy se klub s hráčem dohodli na ukončení spolupráce.

Přes nepříjemný závěr v PSG má za sebou Messi životní období. V prosinci dotáhl Argentinu po 36 letech k titulu mistrů světa, čímž zkompletoval svou unikátní sbírku trofejí. Mimo jiné vlastní sedm Zlatých míčů, čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, desetkrát španělskou ligu, dvakrát francouzskou, s Argentinou dosáhl před dvěma lety také na triumf v Copa América. V květnu zlomil rekord Cristiana Ronalda v počtu vstřelených gólů v pěti nejlepších evropských ligách, za klub a reprezentaci nastřílel dohromady neuvěřitelných 807 gólů.

„Dosáhl jsem všeho,“ přiznal Messi. „Vyhrál jsem mistrovství světa, což byl můj největší cíl. Dotáhli jsme něco mimořádného, výjimečná byla i cesta k trofeji,“ ohlédl se za zimním mundialem v Kataru. „Nikdy jsem nemyslel na individuální trofeje, nikdy pro mě neměly takovou váhu, jako ty týmové. Splnil jsem svůj úkol s Argentinou, dosáhl jsem všech individuálních cílů i těch klubových. Pro mě to znamená závěr výjimečné kariéry.“

Fenomenální hráč napíše poslední kapitolu v zámoří, David Beckham ho zlákal na Floridu, kde Messi podepsal kontrakt s Interem Miami. Spolu s ním přijdou do klubu i jeho blízcí parťáci z minulosti v Barceloně – Sergio Busquets, v jednání je i příchod krajního obránce Jordiho Alby. Pokud mu zdraví dovolí, možná se k Messimu do útoku připojí i jeho kamarád Luis Suárez .