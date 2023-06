MLS očekává příchod Messiho: show pro lidi, na špici klub s Čechem

Tomáš Ostrák si MLS pochvaluje • FOTO: Reuters Spekulace jsou u konce. Že fotbalový mág Lionel Messi skončí v PSG, se tradovalo minimálně snad celé jaro. Jenže novou Argentincovou destinací nebude osudová Barcelona ani Arabský poloostrov. Sedminásobný držitel Zlatého míče se stěhuje do severoamerické MLS, kde bude hájit barvy Interu Miami. Klub z Floridy spoluvlastní jiná fotbalová ikona David Beckham a „soccer“, jak evropskému fotbalu v USA říkají, udělá další krok k výraznější popularitě, o což se za mořem snaží už od prvního výkopu v roce 1996.

Jak to začalo? Major League Soccer (MLS) byla sice jako nejvyšší fotbalová soutěž v USA a Kanadě založena už v roce 1993 jakožto jeden z důsledků úspěšné kandidatury Spojených států na pořádání MS 1994, ale první ročník se odehrál až dva roky po světovém šampionátu. Účastnilo se jej 10 celků pouze z USA, první kanadský klub, Toronto FC, se přidal až v roce 2007. Konkurovat zavedeným sportům v zámoří bylo od začátku složité, vždyť se nejprve hrálo jen na stadionech určených primárně pro americký fotbal. MLS se potýkala s velkými finančními problémy a nedostatkem sponzorů. Vypadalo to, že na začátku milénia ambiciózní projekt zkrachuje. V listopadu 2001 byla dokonce soutěž na dva dny zrušena, ale houževnatost některých klubových majitelů znamenala rychlou reinkarnaci a postupný vývoj (včetně výstavby stadionů) až k dnešku, kdy má MLS 29 klubů. Do MLS míří hvězdný Lionel Messi • Foto Reuters

Kluby Mezi zakladateli MLS jsou například Los Angeles Galaxy, Columbus Crew, New England Revolution či D. C. United. Benjamínkem ligy je naopak celek ze St. Louis, za který hraje i momentálně jediný Čech v MLS Tomáš Ostrák, jenž se ve státě Missouri skvěle adaptoval a tamní úroveň si pochvaluje. „Soutěž je kvalitní a tím, že z ní nemůže nikdo spadnout, atraktivnější. Přitom ještě bude vzkvétat, protože v USA, Kanadě a Mexiku se bude v roce 2026 konat mistrovství světa,“ připomněl český záložník. Jeho St. Louis se navíc vyhřívá na prvním místě Západní konference. Do budoucna by se do rodiny MLS mělo připojit i Sacramento a San Diego. Cesta však vede i ven. Tři kluby už nějaký ten pátek v lize nevídáme. Miami Fusion odstoupilo společně s Tampou Bay Mutiny v roce 2001, Chivas pak před devíti lety. LA Galaxy, jeden ze zakladatelů MLS • Foto Reuters

Systém Základní část začíná na přelomu února a března a běží do října. Týmy jsou dle tradičních amerických měřítek rozděleny do dvou konferencí – východní a západní. Jsme v Americe, takže nesmí chybět play off. Do toho postupuje 18 týmů, kdy nejhorší čtyři z nich se ještě musejí utkat v tzv. předkole. O vítězi MLS bývá jasno na konci listopadu, mistr pak zvedá nad hlavu MLS Cup. A opačný pól? Liga je uzavřená, takže nikdo nesestupuje. Během sezony se po vzoru evropských lig hraje i národní pohár (US Open Cup) a Liga mistrů CONCACAF pro státy Severní a Střední Ameriky a Karibské státy. Jasným vládcem tamní Champions League jsou mexické kluby. Zástupce MLS vyhrál soutěž jedinkrát, v roce 2022 se radovali hráči Seattlu Sounders. Do MLS míří hvězdný Lionel Messi • Foto Reuters

All-Star Game Američané se rádi baví a k ligám v basketbalu či hokeji neodmyslitelně patří zápasy hvězd – All-Star Game. Tato kratochvíle bývá na programu zpravidla v polovině základní části. Letos (19. července) se nejlepší hráči MLS znovu po sedmi letech utkají ve Washingtonu s londýnským Arsenalem. V minulosti už byly k vidění například duely s hvězdami mexické ligy, Realem Madrid či Bayernem Mnichov. Nezbytnou součástí je i skill-chalenge, kde hráči poměřují své individuální dovednosti v podobné show jako například v NBA či NHL. Trefují se „břevínka“, střílí se na terče nebo se pálí z voleje na gólmana.

Hvězdy David Beckham, Zlatan Ibrahimovič, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Xherdan Shaqiri, Carlos Vela a z domácích hráčů pak Landon Donovan, Nicky Rimando, Chris Wondolowski nebo Chad Marshall a spousty dalších. Jen malý zlomek borců, kteří kopali, případně ještě kopou MLS a zvyšují „socceru“ za velkou louží prestiž. Teď navíc dorazí do Interu Miami za prvním pánem tohoto výčtu ten vůbec nejpovolanější. Lionel Messi by měl mít na zájem o fotbal v USA stejný (možná ještě větší) vliv, jako Ronaldo v Saúdské Arábii. U Argentince se očekává, že bude čarovat a věří v to i Beckham, jeden z jeho nových zaměstnavatelů. Současnou hvězdou MLS je však v podstatě neznámý Hanny Mukhtar. Německý záložník se v Evropě postupně neprosadil na adresách Hertha Berlín, Benfika a Salcburk. Až v Dánsku se mu začalo dařit. Z Bröndby Kodaň zamířil v roce 2020 do Nashvillu, aby si žil svůj americký sen. David Beckham ještě v dresu LA Galaxy • Foto ČTK / AP / Mark J. Terrill