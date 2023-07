Vondroušová: Jsem v šoku. Manžel bude hlídat kočky, ji čeká superžena

Máte řadu tetování. Není čas pro nějaké s wimbledonským motivem?

„Uvidíme. (smích) Vždy jsem to tady milovala, ale nedařilo se mi. Nejlépe jsem tady byla ve druhém kole. Tyhle dva týdny jsou ale neuvěřitelné. Je to bláznivé. I poslední utkání bylo celé bláznivé. Stále jsem trochu v šoku. Po mečbolu jsem tomu nemohla uvěřit. Nemohla jsem zadržet slzy. Odehrály jsme úžasný zápas a já porazila opravdu skvělou tenistku, i když jsem v jednu chvíli byla ve třetím setu psychicky dole.“

Ale pomohla vám dešťová pauza za stavu 1:3 ve třetí sadě, že?

„Myslím, že ano. A pro ni to bylo trochu horší. Zrovna mě brejkla a šla servírovat. Já jsem si alespoň odpočinula, srovnala hlavu. Nevěděla jsem, jak se bude hrát, protože jsem tu nikdy pod střechou nehrála. Lidé mě ale hnali, což zabírá. A já se snažila hrát rychleji, protože pomalé míče na trávě prostě nefungují.“

Co jste dělala o přestávce?

„S trenérem jsem se neviděla, byla jsem sama v čekárně. Trochu jsem si povídala s manželem, zavolali jsme si. Byla to rychlá přestávka, takže jsem toho moc nedělala. Chtěla jsem jít na kurt, zkusit zůstat v zápase a vyhrát ho.“

Co vám říkal manžel Štěpán?

„Ať zkusím bojovat, že hraju skvělý zápas.“

Dorazí na semifinále?

„Nevím, uvidíme. Myslím, že na semifinále ne. Musí pracovat a starat se o kočky. Musí zůstat doma.“ (smích)

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Po pauze jste přežila největší krizi – brejkbol Pegulaové na 1:5. Byl to zlom?

„Kdyby mě zase brejkla, už by to bylo fakt těžké. To by se už blbě otáčelo ze dvou brejků. Ona ale zkazila a já si řekla: Ještě není konec, třeba ještě trochu znervózní. Ta její chyba na brejkbol mi pomohla a trochu to zlomila. Zase jsem se dostala do zápasu, viděla jsem, že se láme. Říkala jsem si, že musím pořádně chodit do úderů, protože ona by mě jinak umlátila. A vyšlo to.“

Bezprostředně po postupu jste se odhlásila z 3. kola čtyřhry, kterou jste hrála s nejlepší kamarádkou Miriam Kolodziejovou. Jak probíhalo rozhodování?

„S Miri jsme o tom trochu mluvily už před zápasem. Od prvního kola mám menší problémy s kotníkem. Řekly jsme si, že uvidíme, jak čtvrtfinále dopadne. Pak Miri přišla a řekla: Nehraj, je to moc. A je to fakt, poslední dva zápasy jsem hrála tříseťáky. Naštěstí jsme s Miri fakt dobré kamarádky, řekneme si to takhle a ona není naštvaná. Chápe to. Je hezké, že to není jen tenisový vztah, který je jen o deblu, ale jedna druhou táhneme a podporujeme se ve všem, co děláme.“

Markéta Vondroušová a tráva, už to je láska?

„Jo, teď už to asi je láska. Po tomhle zápase už nemůžu říkat nic.“

Jaké máte dětské vzpomínky na Wimbledon?

„V televizi jsem viděla, když tady Petra ( Kvitová ) vyhrála první titul.“

A při tom druhém o tři roky později jste tu už postoupila do semifinále juniorky, vzpomínáte?

„Jo a byli jsme se možná i podívat na nějakém jejím zápase na centrkurtu.“

Vaše největší úspěchy kariéry přišly v situacích, kdy se od vás moc nečekalo. Ať už to bylo Roland Garros 2019, olympiáda v Tokiu či nyní. Vyhovujeme vám taková pozice?

„Asi to takhle v sobě mám. Když jsem outsider, tak se mi hraje celkově lépe. Vím, na co mám, a když se cítím dobře, s těmi nejlepšími mohu hrát, ať mám jakýkoliv žebříček. Když je na člověka tlak, bojujete s ním. To máme asi všechny stejné.“

Vaši příští soupeřku, Elinu Svitolinovou, jste v posledních dvou utkáních hladce porazila. Vybavujete si je?

„Olympiádu si pamatuju. A zápas v Římě také. Na trávě jsme snad ale ještě nehrály, takže uvidíme. Předvádí tu neskutečné zápasy. Hrozně bojuje, otáčí tříseťáky, takže je asi v nejlepší formě, co kdy byla. V semifinále už si člověk nemůže vybírat.“

Loni v říjnu přivedla Ukrajinka na svět dceru, po nedávném čtvrtfinále na Roland Garros je teď v semifinále Wimbledonu. Co na to říkáte?

„Je neuvěřitelné, co dokázala nedlouho po porodu. Dostala tady divokou kartu, ale hraje, jako kdyby byla zpátky v top 10. Sice se moc nepotkáváme, ale trochu jsme si psaly po Instagramu. Moc jí fandím, je neuvěřitelné, jak se se vším pere a za všechno bojuje. A teď hraje i úžasný tenis. Myslím, že je superžena.“ (smích)