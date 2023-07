Pegulaová a její den hrůzy: Půjdu k psychologovi. A ocenila Vondroušovou

PŘÍMO Z LONDÝNA | Máte špatný den v práci? Nezoufejte, Jessica Pegulaová ho měla v úterý ve Wimbledonu ještě horší. Markétu Vondroušovou držela v šachu, měla brejkbol na 5:1 v rozhodujícím setu. A přesto nezlomila svůj komplex, prohrála i šesté grandslamové čtvrtfinále kariéry. O pár hodin později zhasla také její šance na nástup na první místo deblového žebříčku, z něhož mohla v případě postupu do finále sesadit Kateřinu Siniakovou. Frustraci ze singlového neúspěchu si však přenesla do čtyřhry a spolu s krajankou Coco Gauffovou překvapivě ztroskotaly už ve 3. kole. „Úplně s námi zametly,“ zhodnotila překvapivý krach s německo-ruským párem Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová 3:6, 3:6, během něhož vzteky rozštípala raketu.

Splín měla především z neúspěšné dvouhry proti Vondroušové (4:6, 6:2, 4:6). „Strašně mě štve, vést ve třetím setu a takhle dopadnout,“ sakrovala.

Uznala, že dešťová pauza a zatažení střechy za pro ni výhodného stavu 3:1 v rozhodujícím dějství ji vyvedlo z tempa. „Přišlo mi, že pod střechou míče létaly pomaleji a výš skákaly, což se soupeřce líbilo. Posledních pět gamů snad neudělala chybu,“ kroutila hlavou.

Pro Vondroušovou měla rodačka z Buffala jen slova obdivu. „Po jejích kraťasech jsem nevyhrála snad jediný fiftýn, a to jsem si na ně dávala pozor, protože ji mám nastudovanou. Viděla jsem hodně jejích zápasů, nastoupila jsem proti ní v deblu. A stejně byla tak nepředvídatelná. Nepustí vás do rytmu, pomáhá si leváckým servisem. Nenechá na sobě znát emoce. Má svůj styl a to se mi líbí,“ ocenila Američanka vítězku.

Už víc než půlrok se Pegulaová drží v elitní čtyřce žebříčku WTA Tour. Víc díky konzistentním výkonům než velkým triumfům. Za kariéru zapsala pouze dva vyhrané turnaje, na grandslamu nepřešla přes čtvrtfinále. Jaký díl chybí do skládačky? „Nevím, vážně nevím. Zajdu k psychologovi, ať pomůže,“ plánovala.

Byť černé wimbledonské úterý vstřebávala těžce, vzpomínky na stejné období minulého roku jí dávaly nadhled. Loni málem na Wimbledon neodcestovala, její matka Kim před ním prodělala ve spánku zástavu srdce a málem zemřela. Do Londýna vyrazila jen kvůli tomu, že šlo o matčino přání. A ztroskotala ve 3. kole. „Letos jsem dosáhla na čtvrtfinále, a máma mohla sledovat můj zápas. To je přeci úspěch,“ uvědomovala si.