Tsitsidosa, jak ji neznáte? Hvězdný tenisový pár požádali o erotické fotky!

I přesto, že ani jednomu z nich letošní Wimbledon vůbec nesedl, neztrácejí dobrou náladu. Mezi tenisovými hvězdami Stefanosem Tsitsipasem (24) a Paulou Badosaovou (25) to zkrátka jiskří. Důkazem je i jejich společný instagramový účet zvaný Tsitsidosa. Možná si ale brzy založí nový účet, jehož obsah by mohl být mnohem odvážnější.

Více než 71 tisíc. Tolik sledujících nasbíral na sociální síti za poslední měsíc od svého vzniku společný účet zamilované tenisové dvojice Stefanose Tsitsipase a Pauly Badosaové, kteří minulý měsíc vytroubili do světa svou vzájemnou lásku. Jde tak vidět, že mezi fanoušky jsou zkrátka populární.

Příležitost chytil za pačesy Mike Ford, viceprezident webu My.Club, který se zaměřuje na obsah pro dospělé. Páru navrhl velice netypickou nabídku. „Drahý Stefane a Paulo, viděl jsem tu nešťastnou zprávu, že jste museli odstoupit ze soutěže smíšených dvojic ve Wimbledonu,“ citoval Forda web britského deníku The Sun.

Následně prozradil, kolik by byl ochoten za jejich erotické snímky vysolit. „Tenisoví příznivci po celém světě jsou zklamaní, že neuvidí nejnovější tenisový milostný pár na jednom kurtu společně v akci. Abychom vám vynahradili peněžitou sumu, na kterou jste během Wimbledonu nedosáhli, a zároveň poskytli exkluzivní obsah ze zákulisí, rád bych vám tímto nabídl 77 tisíc liber (cca 2,1 milionu korun) za to, že si u nás založíte účty a budete sdílet společný obsah na platformě pro dospělé My.Club,“ píše se ve vzkazu.

Ford ke konci ještě dodal, že po Tsitsidose by požadovali pravidelné zveřejňování obsahu, konkrétně by se mělo jednat minimálně o tři příspěvky týdně. Vyplatilo by se to ale vůbec? Oba si totiž jen během nepovedeného londýnského grandslamu vydělali dohromady přes 8 milionů korun, přičemž téměř šest milionů šlo do kapsy pouze řeckému tenistovi, který je aktuálně světovou pětkou. Společně s Badosaovou si pak během svých kariér přišli už na 680 milionů korun. Odhodit stud za dvě „mega“ se tak nejeví jako reálná volba.