Tsitsipas promluvil o své nové lásce: Poprvé zamilován! Jak se poznali?

Tsitsidosa. Přesně tak zní název nového tenisového páru, který tvoří Stefanos Tsitsipas (24) a jeho partnerka Paula Badosaová (25). Stejně pojmenovali i společný účet na instagramu. Před pár dny uhrančivý Řek prozradil detaily, kde jejich romantika vlastně začala.

Aktuálně pátý hráč světového žebříčku ATP se o začátku velké romance rozpovídal řecké novinářce Vicky Georgatouové, která píše pro sportovní web SDNA. Vše to podle něj začalo uprostřed letošního května v Římě. „První krok jsem udělal já, když jsem Paule napsal poté, co ve druhém kole porazila Ons Džabúrovou (28). Líbilo se mi, jak si poradila s tak výbornou antukářkou, která hrála velmi chytře,“ poodkryl Tsitsipas.

Následně poslal Badosaové gratulace, čímž odstartoval milostný kolotoč. „Pravdou je, že byla mou fanynkou ještě před turnajem v Římě. Já jsem jí taky držel palce, hlavně se mi líbila její osobnost. Padli jsme si vzájemně do oka.“ Podle Tsitsipase se tohle mělo stát. Uvedl, že kolem nich bylo tolik signálů, že ho vztah se španělskou tenistkou vůbec nepřekvapuje. Navíc přiznal, že Badosaová je jeho první velká láska!

„Mám pocit, že jsem se poprvé v životě zamiloval. Nečekal jsem, že to někdy přijde. Díky tomu vidím svět ze zcela nové perspektivy. To ona je důvodem, proč jsem šťastnější. Nezáleží na tom, jestli budu na kurtu vyhrávat tituly nebo jestli prohraju,“ rozplýval se tenista. Mimo jiné podotkl, že svou půvabnou krásku bude podporovat, jak jen to půjde. „Paulu velmi miluju a budu ji milovat už navždy,“ nechal se slyšet Tsitsipas, který věří, že on a sympatická rodačka z USA jsou spřízněné duše.

Radost mu navíc určitě udělal i postup do třetího kola na Wimbledonu, když vyřadil domácího oblíbence Andy Murrayho (36). Jeho milá měla ovšem smůlu. Kvůli zranění zad musela skrečovat zápas proti Martě Kosťukové (21). Populární pár plánoval nastoupit v rámci londýnského grandslamu společně do čtyřhry, ale kvůli zranění se plány musely změnit.