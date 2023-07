Tu noc se mi o něm zdálo. Nový VIP pár tenisu se jmenuje Tsitsidosa

„Ano, jsme pár. A také spřízněné duše. Jsme si souzeni,“ vypráví zamilovaný Tsitsipas, čtyřiadvacetiletý samotář v tenisové šatně, jenž rád fotografuje a inspiruje se filozofickými citáty. Badosaová je o rok starší, narodila se v New Yorku, kde rodiče podnikali v módním průmyslu. Už v juniorském věku získala kvůli nápadné podobě i talentu nálepku „nová Šarapovová“.

Neschovávají se, právě naopak. Po Roland Garros vykřičeli svůj vztah do světa. Na Instagramu si založili společný účet Tsitsidosa. Ukázali na něm obrázky z dovolené v Dubaji, společné tréninky v posilovně nebo na wimbledonské trávě. „Žádný grandslamový titul na obrázku, ale hej, s láskou dokážete všechno,“ napsali si pod jednu společnou fotografii.

Jejich romantický vztah začal maličkostí. Tsitsipasovou gratulací Badosaové za římskou výhru nad Uns Džábirovou. „Sledoval jsem ten zápas a moc se mi líbilo, jak si vedla proti výborné antukářce. Tak jsem jí poslal vzkaz,“ svěřil se řeckým médiím. A zjistil, že ani Španělce není lhostejný. Ta se při Wimbledonu rozvyprávěla, jak v lednu doma zraněná sledovala Tsitsipasův boj ve finále Australian Open s Novakem Djokovičem. Byl marný, Řek prohrál i své druhé grandslamové finále. Ale na druhém konci světa udělal na jednu dívku dojem.

„Tu noc se mi o něm zdálo. Hodně zvláštní, protože do té doby do mých snů žádný tenista nevstoupil. Zdálo se mi o tom, jak oba vyhráváme Australian Open. A pak jsme spolu měli hodně romantickou chvíli, kterou nebudu rozvádět,“ zachichotala se šampionka tří turnajů, která v té době byla zadaná. Ale pár týdnů poté, co skončil její vztah se španělským modelem Juanem Betancourtem, už patřilo její srdce Řekovi.

Ten je svou milou očarovaný. „Měl jsem spoustu žen, ale žádná mě ještě tolik nepřitahovala a v žádné jsem nenašel tolik krásy a souznění jako v Paule. Naše mysli jsou na jedné vlnové délce, jsme spirituálně propojení. Ona by vám pověděla to samé. Je to krásná zkušenost, kterou moc lidí nezažije,“ vyznal se otevřeně zamilovaný Tsitsipas, na jehož wimbledonský zápas 1. kola Badosaová spěchala hned poté, co sama postoupila.

V Londýně určitě ještě nějaký čas vydrží. Vždyť se spolu přihlásili i do turnaje ve smíšené čtyřhře, kterou elitní singlisté jako oni obvykle nevyhledávají. A budou chtít na kurtu i v soukromí dokázat, že anglické slovo love nemusí v tenise znamenat vždy jen nulu.