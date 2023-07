Exmanželka Schumachera se nestydí: Vystavuje se nahá!

Už nepatří mezi nejmladší, ale své tělo miluje snad více než kdy dříve. Cora Schumacherová (46) je i přes svůj věk ve vynikající fyzické kondici a chce to ukázat všem. Exmanželka automobilového závodníka Ralfa Schumachera (48) se proto rozhodla, že se bude vystavovat na placené síti OnlyFans.

O své nové kariéře se rozpovídala pro německý deník Bild. K nalezení ztracené sebelásky ji paradoxně donutila předčasná menopauza. „Cítím se opět skvěle ve svém staronovém těle. Přechodem jsem prošla předčasně, ani jsem vůbec nevěděla, co se to se mnou děje. Moje nálada byla mizerná, lehce depresivní. V zimě to není nic neobvyklého, ale ani na jaře se situace nezlepšila,“ popisovala v rozhovoru.

Menopauza se na Coře projevila i fyzicky. „Nafoukla jsem se a cítil jsem se jako Spongebob, který má vybuchnout! Šla jsem s mou sebeúctou a sebeláskou velmi hlubokým, temným údolím,“ přiznala těžké chvíle. Změnil se i vztah k intimním hrátkám. „Už jsem neměla chuť na sex, na muže a obecně na lidi,“ překvapila svou otevřeností.

Na doporučení proto zašla ke skvělé gynekoložce, která jí změnila život. „Nyní jsem optimálně upravena biologickými hormony, které mi byly přesně dávkovány. Nemohla jsem tomu uvěřit! Doktorka mi řekla, že znovu najdu své staré já a znovu objevím své staré tělo! Jsem zase zamilovaná! Do sebe a do mého nového starého těla!“

Znovu nalezená sebeláska jí inspirovala k tomu, aby se o své tělo podělila i s ostatními. „Moje stránka na OnlyFans bude odvážná, ale rozhodně zůstane estetická. Miluji své tělo a nevidím důvod, proč bych to neměla sdílet s ostatními. Je mi 46 let a cítím se ve svém těle velmi dobře. Proč bych nemohla sdílet fotku nahoře bez s ostatními?“ zeptala se řečnicky.

Cora byla v letech 2001 až 2015 provdána za závodního jezdce Ralfa Schumachera. Exmanželé mají syna Davida (21). I přes rozvod je dnes vztah Cory a Ralfa stále velmi blízký. Intimní poměr už mezi nimi ale údajně nehrozí. „Má teď svůj vlastní život, stejně jako já svůj. Ralfovi přeji jen to nejlepší, a pokud je šťastný on, pak i já,“ zakončila Cora svou zpověď.