Zlatý věk českého tenisu: V čem tkví kouzlo? Čáry máry za drobáky

Šest hráček v Top 30, dvě v nejlepší desítce. Finalistka French Open Karolína Muchová (26), wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová. To je český ženský tenis v kostce.

„Hlavně fantastické generace. Ne pouze jedna, ale po sobě dvě, tři. Sešlo se to náramně,“ je vděčný trenér Vondroušové Jan Hernych (44). „Holky spolu navzájem trénují. Když pak některá z nich vyhraje grandslam, je to pro ostatní ohromně motivující. Tohle je jeden z faktorů,“ upozornil.

Špičkový systém

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka (59) má jasno: „Máme nejlepší systém na světě,“ tvrdí. Výchova dětí je dokonalá tak, že už se o ni zajímala i britská princezna Kate. „Jde o týmový úspěch klubů, oblastí. Všechno funguje, jak má. Jinak by úspěchy nebyly.“

Trenéři napříč zemí mají o hráčích dokonalý přehled. „O talentech víme od jejich pěti let,“ uvedl Kaderka. „Je to prostě jedna velká mozaika, které říkáme: Řízení podle aktuálních priorit. Máme na ni minimum finančních prostředků. Kouzla dovedeme s jednou setinou rozpočtu, co má Francie.“

A jaký rozpočet má Francie? „Jen zisk z pořádání French Open je kolem 250 až 300 milionů eur (5,9 až 7,1 miliardy korun). My máme šest milionů eur (143 milionů korun). Svým způsobem tady čarujeme. Čtyři tituly z letošního Wimbledonu jsou důkazem Je to neuvěřitelné,“ dodal velký boss.

„Největším know-how je pořádání turnajů, na nichž pak naši hráči dostávají volné karty. Zahltili jsme jimi republiku. Tenisté tak nemusejí vyjíždět ven. V roce 2021 to bylo 844 šancí na podnicích ITF, Futures a challengerech,“ oznámil šéf.

Pro holky jedničkou

Na grandslamový Everest se ale v posledních letech vyšplhaly výhradně ženy. Chlapi se sápou na vrchol pomaleji. „Podstata všeho je, že sportem číslo jedna je u nás hokej. Ten posbírá nejtalentovanější chlapce. Po něm je fotbal a až pak my. U děvčat je ale tenis jednička! Když máte šikovné dcery, majorita rodičů je dá na něj,“ dodal Kaderka.

Ivo Kaderka - prezident ČTS

„Sponzoři se sami neozývají. To se musíme ozvat my. A já se budu snažit oslovit všechny významné a silné společnosti v Česku a poprosím je, aby aspoň nějakou drobnou finanční pozornost tomuto nadpozemskému úspěchu dali. Český tenis si to zaslouží.“