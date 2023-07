Šéf českého tenisu po úspěchu Vondroušové: Kate chtěla znát naše tajemství!

Prezident tenisového svazu Ivo Kaderka v Londýně sledoval vyvrcholení Wimbledonu, který vyhrála ve dvouhře Markéta Vondroušová a ve čtyřhře Barbora Strýcová s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. Přijímal gratulace k nadvládě českého ženského tenisu a sdílel strategii, díky níž je Česko dlouhodobě úspěšné. V rozhovoru s ČTK prozradil, že se o ni zajímala i princezna Kate.

Vondroušová se wimbledonským titulem posunula na desáté místo světového žebříčku, kde má aktuálně Česko šest hráček v nejlepší třicítce. Blíží se tomu jen Rusky, kterých je pět, ale žádná v elitní desítce. Například Američanky jsou ve třicítce tři, Francouzka jedna. "A to je rozpočet francouzské federace více než stonásobně vyšší," poznamenal Kaderka.

Nepochybuje o tom, jaký národ na ženském okruhu WTA vládne. "Český tenis je absolutně dominantní v ženském tenise. A není to dominance jen v současné době, ale v historii. Celý svět se klaní," prohlásil.

Připomněl mimo jiné superlativy od Australanky Rennae Stubbsové, někdejší trenérky Sereny Williamsové a Karolíny Plíškové. Ta složila českému ženskému tenisu poklonu na twitteru. "Česká republika je nejlepší ženská tenisová země, kterou jsme kdy mohli vidět! Když se zamyslíme nad počtem obyvatel a velikostí, je neskutečné, kolik hráček vyprodukovali!" napsala a zmínila se i o hvězdách minulých generací, jako byly Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Helena Suková nebo Jana Novotná.

"Je to jak fyzická, tak psychologická hra," reagovala Kate. "Ano, je opravdu těžké dát to všechno dohromady," potvrdila česká tenistka a s usměvem si vychutnala uznání, které jí britská princezna projevila. "Užijte si tuhle chvíli a ať se vám podaří rychle nabrat nové síly. Bylo moc milé se s vámi setkat," zakončila rozhovor Kate.

Vondroušová se dotkla hvězd! Senzační jízdu dotáhla k titulu na Wimbledonu Video se připravuje ...

Kaderka podrobnosti o českém systému výchovy talentů probíral mimo jiné s českou velvyslankyní ve Velké Británii Marií Chatardovou, která ho pozvala na večeři do své rezidence. "Popisoval jsem jí do detailů, jak to máme nastavené. Řekla mi, že se o to velice zajímala princezna Kate. Mám od paní velvyslankyně esemesku, že pak za ní Kate přišla a ona jí to převyprávěla," poznamenal Kaderka.

Zájem členky britské královské rodiny ho nadchl. "Když se i princezna jde zeptat, na jakých principech je postavený ten systém, to je nadpozemský pocit a obrovský pocit zadostiučinění, který máte," svěřil se.

Svaz připravuje turnaje už pro pětileté děti, které hrají na menším kurtu s menšími raketami. Postupně se odhalují talentované hráčky a hráči, kteří se připravují ve střediscích řízených svazem. Od 16 let jsou v národních centrech v Prostějově a v pražských klubech Sparta a I. ČLTK. "Máme špičkové odborníky, skvělé trenéry. A musíme poděkovat oddanosti českých rodičů," doplnil Kaderka.

Při náročném přechodu z juniorské kategorie mezi dospělé hraje důležitou roli, že čeští tenisté mohou body do světového žebříčku sbírat na turnajích ITF a challengerech doma v Česku. "Máme až 800 příležitostí pro české hráče ročně. V tomto jsme naprosto unikátní," uvedl Kaderka. "Všichni experti po celém světě říkají, že v České republice je nejlepší a nejdokonalejší systém celoplošné podpory mládežnického a juniorského tenisu," dodal.

A výsledky to postupně znovu přináší i v mužské kategorii, která po odchodu Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka prochází generační obměnou. Z mladých hráčů se zatím nejvíce prosadil jednadvacetiletý Jiří Lehečka, který byl v lednu ve čtvrtfinále Australian Open a ve Wimbledonu postoupil do osmifinále. "A za ním jsou další jako třeba (Tomáš) Macháč, (Jakub) Menšík. Je jich hodně. Některá jména ještě nejsou tak známá, ale brzy budou," řekl Kaderka.

Zatím se ale na světovém výsluní vyhřívá především český ženský tenis. Na Roland Garros zazářila postupem do finále Karolína Muchová, Wimbledon ovládla Vondroušová. A na dalším grandslamu, kterým bude od 28. srpna US Open, mohou zazářit nejen tyto dvě, ale i řada jejich kolegyň.

"Při té obrovské síle, kterou máme, se může stát, že všech pět Češek, které jsou teď v pětadvacítce, bude v závěrečných kolech. Ale také se může stát, že nepostoupí žádná. Musí k tomu mít i štěstí, být zdravá a cítit se i v hlavě v pohodě," dodal.