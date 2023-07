Expert nejen o Vondroušové: Baví mě hra Češek. Na Djokoviče dolehla tíha

KOMENTÁŘ ZDEŇKA ŽOFKY | Bývalý tenisový trenér a televizní komentátor Zdeněk Žofka, který vydal i knižní publikaci Králové tenisových grandslamů, se vrací k hodně vydařenému Wimbledonu z českého pohledu. Chválí nejen vítězku dvouhry Markétu Vondroušovou, ale i další hráčky Krejčíkovou, Muchovou, Strýcovou, stejně tak juniory a juniorky, kteří se rovněž letos v All England Clubu ukázali. Rozebírá také mužské finále mezi vítězem Carlosem Alcarazem a nezvykle poraženým Novakem Djokovičem.

„Nedovedu si představit, jak lépe by mohl z českého pohledu Wimbledon dopadnout. Markéta Vondroušová navázala na finále Roland Garros 2019, kde tehdy neměla šanci, ale v Londýně zvítězila. Je fantastický úspěch, že se na trávě z ničeho nic takhle zlepšila. Do té doby na tomto povrchu nevyhrála skoro nic a nyní předvedla hru a především hlavu šampionky. Nedolehla na ni žádná vyslovená krize, aby si to nechala vzít. Šla za svým a závěr zápasu byl z její strany úžasný.

K takovémuto úspěchu potřebujete kromě silné hlavy taky umění a trochu štěstí, protože samo od sebe to nejde, což se Markétě podařilo třeba v zápase proti Marušce Bouzkové. Ta první set vyhrála a ve druhém měla velké šance, které bohužel pro ni nevyužila. A i díky tomu ale Markéta postoupila.

V následujícím souboji s Jessikou Pegulaovou prohrávala 1:4 v rozhodujícím setu. Oba zápasy mohly skončit na obě strany, ale ona to dokázala ustát. Soupeřky jí trošičku pomohly, což k tomu patří. Sebevědomí postupně stoupalo a v závěru turnaje odehrála fantastický tenis.