Těhotná Saláková přiznala: Tímhle mě Saša při porodu naštval!

Bývalý hokejový reprezentant Alexander Salák se brzy dočká dalšího potomka! Jeho manželka Míša pod srdcem nosí šesté dítě a na sociálních sítích během svého těhotenství sdílí řadu věcí, které se požehnaného stavu týkají. S fanoušky se například podělila o to, čim ji manžel u předchozího porodu pořádně vytočil!

Míša se s fanoušky podělila o video, které radí mužům, co neříkat svým drahým polovičkám u porodu. Mezi tipy je například to, aby pánové neustále nekontrolovali hodinky či mobil nebo to, aby neodbývali hlazení své ženy. A Salákové by nejspíš vůbec nevadilo, kdyby takový manuál shlédl její manžel už v minulosti. Sama totiž dala k dobru historku o tom, co si při porodu vyslechla.

„Jedna z věcí, co mě strašně při minulém porodu štvala. Zprávy, jestli »už?« aby mohl odjet na zápas. A kdy ne »už«, tak kdy to bude. Pletli si mě s vědmou,“ smála se Míša, která brzy přivede na svět své šesté dítě.

„»Vždyť ti praskla voda včera, proč to tak trvá?« Krásná otázka," komentovala ironicky půvabná manželka slavného hokejisty, ze které je zkušená maminka. Spolu s manželem vychovává děti Fredericka (11), Sebastiana (9), Charlotte Miau (8), Beatrice Annu (6) a Benjamina Huga (2). A brzy přibude další člen do party...