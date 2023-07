Salák vysvětlil svůj průšvih před výročím: Tímhle jsem vytočil manželku!

Třináct let. Tak dlouhá doba uplynula od svatby mezi hokejovým brankářem Alexanderem Salákem (36) a jeho ženou Míšou. Během výročí výjimečného životního okamžiku se ale zdála manželka trojnásobného účastníka mistrovství světa malinko podrážděná. Několik sledujících na sociální síti spekulovalo, čím to je. Nyní ale vyšel na světlo s pravdou ven samotný Saša!

Mohlo by se nabízet, že za špatnou náladou Michaely může těhotenství, ale chyba. Se zajímavým vysvětlením přišel její manžel Saša. „Když jsme měli 13. výročí svatby, Michalka byla trošku podrážděná. Já jsem se ptal ,Proč?´ Dvě holky to tiply,“ začal bývalý gólman Sparty s vysvětlením. Následně přešel k věci.

„Jedná se o charitativní cestu do Himalájí, kde budeme pomáhat plnit určité výzvy. Já se na to moc těším. Samozřejmě chápu, že Míša je teď citlivá na určité věci. Je to blízko k termínu porodu, takže doufám, že všechno proběhne v pohodě,“ vysvětlil Salák. Z dovolené v Řecku následně svým sledujícím vzkázal, že se ho můžou zeptat na cokoliv ohledně plánové cesty do Himalájí. Na vysvětlení reagovala i samotná Míša.

„Chvilku před porodem. Hluboký nádech, výdech a nějak to prostě přežít,“ napsala na instastories ke sdílenému příspěvku svého manžela. Míša tedy není zrovna z cesty do asijského pohoří v blízkosti termínu porodu nadšená, ale když jde o dobrou věc, je někdy nutné to prostě přežít, jak sama koneckonců uvedla.