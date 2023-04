Saláková prozradila detaily těhotenství: Šesté bude poslední?

Teď už budou kompletní? Manželka hokejového brankáře Saši Saláka (36) ve čtvrtek oznámila, že čekají šestého potomka. Pro server Maminka.cz se pak rozpovídala o tom, jak se jí v těhotenství daří a jestli je v plánu ještě další porod.

Už v dojemném oznámení na instagramu Míša Saláková (36) prozradila, že šesté miminko počali na Sašovy narozeniny 5. ledna. Plánované sice bylo, ale až přibližně za dva roky. "Ale stejně jako u předchozích početí, u nás se na plánování moc nehraje. Většinou to dopadá tak, že si s mužem naprosto nevině řekneme, že by vůbec nebylo špatné mít další miminko. Pak si taky řekneme, že přece na první jediný pokus to nemůže klapnout. No a takhle nějak to dopadlo i tentokrát," smála se Míša v rozhovoru pro Maminka.cz a prozradila, že děti už vymýšlejí pro sourozence jméno.

O svých těhotenstvích, porodech i velké rodině na instagramu otevřeně mluví, a tak je známo, že poslední dvě těhotenství nebyla pro Míšu rozhodně jednoduchá. Nejmladší Hugo (2) se dokonce narodil bez ledviny. Teď je ale všechno naštěstí zalité sluncem. "Moc si to teď užívám! Tohle těhotenství je za odměnu, jak v prvním, tak i teď ve druhém trimestru. Stejně tak věřím, že za odměnu bude až do porodu, který bude můj poslední," řekla a zodpověděla tak současně klíčovou otázku. V září už bude rodinka Salákových definitivně kompletní.