Šampionka Navrátilová porazila rakovinu a teď... Podnikla zásadní změnu!

Legendární tenistka Martina Navrátilová (66) se do paměti veřejnosti zapsala nejen svými úspěchy na kurtu, ale také tím, jak neskutečná je to bojovnice i mimo sportovní pole. Dvakrát přemohla rakovinu, přičemž napodruhé se prala dokonce s dvěma různými druhy najednou. Teď její manželka Julia Lemigovová (51) prozradila fanouškům zásadní rozhodnutí, ke kterému připojila dojemné vyznání.

Ruská modelka Julia Lemigovová byla své ženě při boji s rakovinou tou největší oporou. Pro Navrátilovou situace sice nebyla jednoduchá, tím víc, že zákeřná nemoc přišla ve chvíli, kdy pár pomýšlel na adopci dítěte, ale fanouškům jasně dala najevo, že ani na malou chvíli neztratila svůj optimismus a povahu bojovnice. A svůj boj o zdraví nakonec vyhrála!

„Život je cesta plná vzestupů a pádů, zvratů a nečekaných výzev. Ale právě v těchto těžkých chvílích nacházíme svou skutečnou sílu a odolnost,“ napsala na sociální sítě Julia k příspěvku, ve kterém ukázala, že se její manželka Martina rozhodla pro pořádnou proměnu. „Změny k životu neodmyslitelně patří. Při procházení těmito změnami je důležité si uvědomit, že máme moc zvolit si svou reakci,„ míní Julia, podle které je cesta překonání rakoviny také plná pádů i vzestupů. „Pokud však přijmeme sílu pozitivity a rozhodneme se reagovat silou a odhodláním, můžeme najít naději a uzdravení i v těch nejtemnějších chvílích,“ myslí si Lemigovová.

„Dnes oslavujeme sílu těch, kteří překonali rakovinu, a sílu lásky, která nám pomáhá vše překonat. Moje žena Martina právě porazila dvě rakoviny najednou a já nemohu být na její sílu a odhodlání více hrdý. Její odvaha a půvab mě inspirují každý den,“ vyznala se modelka své ženě, která po léčbě podnikla pořádnou změnu.

„Dnes ji bereme k holiči a může se to zdát jako malá a jednoduchá věc, ale je to připomínka toho, jak daleko jsme došly. Je to symbol naděje a oslava života. Jsme vděční za každý okamžik a víme, že společně jsme silnější, než bychom kdy mohly být samy,“ stojí v dojemném textu u videa, ve kterém se Martina zbavuje svých delších vlasů a nechává se ostříhat na krátko. A z výsledku je nadšená!

„Všem, kteří bojují svůj vlastní boj, vězte, že nejste sami. Jste milováni, máte podporu a jste silnější, než si myslíte. Bojujte dál, tlačte na pilu a nikdy se nevzdávejte naděje,“ ukončila Julia poselství ve svém textu.