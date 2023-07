Navrátilová v úžasu z Vondroušové: Zázrak. Ráda bych si s ní popovídala

Co říkáte na její wimbledonský průlom?

„Karolína Muchová se dostala do finále v Paříži, což bych tedy netipovala. Spíš bych si vsadila, že vyhraje tady. A Markéta to obrátila. Po finále v Paříži je zázrak, co se jí povedlo. Předtím vyhrála na trávě čtyři zápasy za celou kariéru. Nevím, co se stalo. Ráda bych si s ní popovídala, abych zjistila, proč se tak zlepšila.“

Dělá na vás dojem?

„V semifinále vypadala na trávě jako veteránka. Předváděla fantastické výměny. Měnila spin i rychlost míče, kraťasy byly vynikající. V jednu chvíli měla z jedenácti zkrácení jedenáct získaných bodů. Všechno jí klapalo. Moc dobře běhala. Největší rozdíl na trávě je, že si věří na běhání. Nohy a boty jí na trávě sedí. Udělala pár dvojchyb, což je normální, když na člověka přijdou nervy. Ale v závěru servis zvládla. Kontrolovala zápas od začátku do konce.“

Překvapilo vás, jak ustála závěr?

„Byla ve finále v Paříži, což pomáhá. Nedostala se tam omylem, což platí i tady. Porazila kvalitní hráčky. Zkušeností nemá málo. Na olympiádě taky hrála finále. Co se týče trávy, něco jí klaplo v hlavě. Má dobrou bilanci proti špičkovým hráčkám. Věří si, což je devadesát procent úspěchu.“

Jakou výhodou je její levá ruka?

„Vždycky to pomáhá. Leváci využívají svůj servis vůči pravákům víc než praváci proti nim. Její forhend kros je vynikající, řezaný servis fungoval. Zahrála voleje a halfvoleje. Má cit, všechny údery, rozumí hře. Ví, jak má danou situaci vyřešit. Mám z ní radost, hodně její zápasy prožívám.“

Má šanci ve finále proti ostřílenější soupeřce?

„Určitě ji má. Když zavřou střechu, může jí to sedět. Když nefouká vítr, my Češi hrajeme líp. Proti Pegulaové jí pomohlo, když zavřeli střechu. Začala si věřit. Teď tak pod zataženou střechou začala od prvního míče.“

Jaké zbraně Vondroušové byste vypíchla?

„Její hra je pro soupeřky nepříjemná. Její řezaný bekhend odskakuje velice nízko. Forhend zase skáče hodně vysoko. Ze servisu nedává velké rány, ale je nepříjemný. Výborně se pohybuje. Má šanci proti komukoliv.“