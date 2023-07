Tenisové kamarádky i rivalky Navrátilová s Evertovou: Jak nás utužila rakovina

Kámošky, rivalky, přítelkyně na život a na smrt. Tenisové legendy Martina Navrátilová (66) s Chris Evertovou (68) se rozpovídaly o svých propojených životních cestách, které vyvrcholily společnými triumfy nad rakovinami.

Pokud jejich tenisová rivalita nebyla hollywoodským producentům dost dobrá na celovečerní biják, teď už mají námět na unikátní seriál! Jejich společná zpověď pro americký deník Washington Post je dechberoucí. Znají se 50 let. „Náš vztah byl nahoru dolů,“ usmála se Evertová. „Chris mě zná lépe, než znám já sama sebe,“ nepochybovala Navrátilová.

Volej, jsem tu!

V listopadu 2021, dva roky po smrti mladší sestry Jeanne, u Evertové lékaři odhalili stejnou patogenní variantu rakoviny. Chris hned věděla, komu volat. „Martina je ten správný člověk, kdo mi pomůže. Je silná,“ povídala.

Navrátilová okamžitě vytáhla ze šperkovnice náhrdelník od Cartiera, který jí Chris dala k šedesátinám. Tři kroužky z bílého zlata označovaly je dvě a jejich přátelství. Dala si ho na krk jako talisman. „Nosila jsem ho pořád, aby se uzdravila,“ přiznala.

Operace odhalila zhoubný nádor vysokého stupně ve vejcovodech, což znamenalo další zákrok a šest cyklů chemoterapie. Následovala ještě dvojitá mastektomie. Evertová v noci bolestí nemohla spát, tak chodila po domě, cítila se osamělá. Byl tu ale jeden člověk, který to dokázal pochopit. ,,Chrissie, co pro tebe můžu udělat?" ptala se Martina do telefonu.

Pořád soutěžíme?

Pár měsíců nato se dozvěděla svoji vlastní diagnózu - dvojitá rakovina krku i prsu. ,,Zavolej, potřebuji s tebou mluvit," četla si Evertová na mobilu a všimla si i zmeškaných hovorů. ,, A sakra, to není dobré," blesklo jí hlavou. Martina už si sepisovala seznam posledních přání a dumala, zda poslední rok života, který jí prý nejspíš zbývá, bude řídit ferrari, nebo bentley.

,,Ale než jsem se jí dovolala, už jí lítost přešla. Zuřila! Měla vztek, co se na ni zase sesypalo," usmála se Evertová. Dělaly si legraci nad tou bizarností, jak spolu neustále musejí v něčem soutěžit. ,,Posouváme to na úplně jinou úroveň," vrtěla hlavou Navrátilová.

Z krku dolů

Léčba byla drsná, Martina ztrácela víru i proto, že kvůli ozařování musela z krku sundávat zmíněný milovaný náhrdelník. Když jí bylo nejvíc ouvej, zazvonil telefon. Ano, opět Chris. ,,Jako by věděla, že jsem na dně. Bylo to snad vesmírné spojení," slzela. Parťačka ji povzbudila i vynadala. ,,Díky všem těm vítězstvím a prohrám a vzájemnému utěšování jsme nakonec měly k sobě víc soucitu, než by mohl mít kdokoliv na světě," řekla Evertová.

Krouží kolem

Teď už obě zase komentují pro televizi, jsou vyléčené. ,,Rakovina se ale vždy může vrátit," upozornila Evertová. Navrátilová své pocity srovnává s ranním probuzením před finále Wimbledonu - pár vteřin po otevření očí klid, pak stres z něčeho důležitého. Jistě, rakovina je tu. ,,Pořád krouží kolem, člověk ji nemůže spustit z očí."