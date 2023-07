Módní návrhářka Rajská: Materiál z Paříže, šaty zkoušela od února

as

Líbí se vám Petra ve svatebních šatech? Aby ne, když je řešila půl roku! Hlavně jsou ale z dílny elitní módní návrhářky Beaty Rajské (61), která o nich pro Blesk exkluzivně promluvila.

Sama nevěsta se pak nádhernou róbou pochlubila na svém instagramu dvěma dalšími snímky. "Obléknout si tyhle šaty ve svatební den je sen. Děkuju, Beato, žes dokázala proměnit mou představu ve skutečnost," napsala k fotkám.

Paní Beato, co přesně si tedy na sebe Petra oblékla?

„Jedná se o šaty z hedvábných šifonů s krajkou, byla k tomu i bohatá sukně a závoj. Ten ale Petra v určité fázi odložila, protože foukal silný vítr. Měla samozřejmě i podvazek s modrým knoflíčkem pro štěstí a fialovou sametovou mašličkou ze svatebního oznámení. Ctím totiž tradice.“

Jak dlouho probíhala výroba šatů?

„Materiál jsem dovezla už v lednu z Paříže, s Péťou jsme to řešily od února. Ona je hodně rozlétaná po světě, takže jsme nakonec měly tři zkoušky.“

Nechala si od vás poradit?

„Na začátku mi řekla svoji představu – má ráda jednoduché hezké věci, takže z toho jsem vycházela. Ptala se mě, proč bude krajka i na zádech, tak jsem jí říkala: Celý obřad se ti budou všichni dívat na záda, tak ať to máš hezké. (smích) Jinak líbila se mi věta pana fotografa, který v určitý moment ty šaty držel a byl překvapený, jak jsou lehké. To mě potěšilo.“

Jaká je jejich cena?

„Cenu neříkám, ani nevím. My jsme se na začátku na něčem dohodly, a tak to bylo. Víc to komentovat nebudu, lidi asi moje ceny znají.“

Užila jste si obřad, nebo jste profesionálně pořád sledovala nevěstu, zda z šatů někde něco netrčí?

„Nebojte se, netrčelo nic. (smích) Samozřejmě člověk se po očku dívá, zda je vše v pořádku, ale žádný problém nebyl. Měla jsem ten den tři nevěsty, ale šla jsem jen na svatbu Petry. A byla vážně krásná!“ Tenistka Petra Kvitová se pochlubila svými svatebními šaty z dílny Beaty Rajské.







