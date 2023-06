Rádkyně Muchové miluje Česko: Asi díky pivu. Kvitová? TOP vzpomínka

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Při rozhovoru žongluje českými slovíčky jako pivo, hezký, pojď. Usměvavá Belgičanka Kirsten Flipkensová (37 let) má k Česku osobní vztah. Její velkou kamarádkou bývala Barbora Strýcová, nad Petrou Kvitovou získala před deseti lety ve čtvrtfinále Wimbledonu největší vítězství kariéry. Dnes to své oblíbené zemi vrací – coby členka týmu a rádkyně Karolíny Muchové, čtvrtfinalistky Roland Garros.

V týmu Muchové vystupuje stále aktivní deblistka Flipkensová coby ženský element, jako rádkyně i důvěrnice v osobních věcech. „Když k sobě máte v týmu ženu, s níž si můžete promluvit o čemkoliv, je to určitě dobře. A my si s Karolínou důvěřujeme v tenisových i netenisových záležitostech,“ říká v prvním interview o spolupráci s Češkou.

Jak jste se vy dvě daly vlastně dohromady?

„Měla jsem dobrý vztah s jejím bývalým koučem Davidem Kotyzou. Vždycky se mi líbil Karolínin styl hry, staly se z nás dobré kamarádky. A na začátku roku se mě zeptala, jestli bych jí nepomohla. Jsem její mentorka, předávám jí zkušenosti z kurtu i mimo něj. Sama pořád ještě hraji čtyřhru, takže jí pomáhám na turnajích, kde se potkáme. Což bylo letos skoro všude. Program máme sladěný, vše funguje. Kája si vede dobře, mám z ní radost.“

Ve své době jste to dotáhla na 13. místo žebříčku podobným pestrým stylem, jako má Muchová. Asi jí máte hodně co říct, že?

„To je pravda. Karolína má velký arsenál zbraní, umí hrát servis - volej, slice, drop shot, má tvrdé údery od základní čáry. Takovou kombinaci u moc tenistek nenajdete. Je lepší hráčkou, než jsem bývala já.“

Ale do semifinále Wimbledonu jako vy se ještě nedostala.

„Zase byla v semifinále Australian Open, takže věřím, že pokud zůstane zdravá, bude mít skvělou kariéru a dostane se do top 10.“

Co jí chybí k tomu, aby získala grandslamový titul?

„Zdraví. Jinak jí absolutně věřím. Také jsem jí to hned na začátku řekla: Kdybych v tebe nevěřila, nejdu do toho. Může vyhrát grandslam, být v top 10. Jen potřebuje zůstat zdravá a věřit procesu. Pamatuju si, že když v Dauhá prohrála s Garciaovou, trápila se, že často prohrává ve třech setech… Odpověděla jsem jí, ať vydrží, že jde po dobré cestě a krok po kroku se zlepšuje. Vážně věřím, že grandslam může vyhrát.“

Muchové talent jste poznala i jako soupeřka, jediný vzájemný zápas na Australian Open 2020 jste prohrála.

„Někdy o něm vtipkujeme, protože mě porazila v tiebreaku třetího setu. Ale spíš mi pomáhá, že ji posledních pět měsíců vidím hrát každý den, analyzuju její hru a vidím, co by mohla tu a tam zlepšit. Zatím má skvělý rok, potřebuje zůstat zdravá a jsem stoprocentně přesvědčená, že ze svého potenciálu dokáže dostat maximum. Skládá dílky puzzlu na správná místa.“

Má se za to, že úspěch se svou hrou může udělat spíš na trávě ve Wimbledonu než na antukovém Roland Garros. Souhlasíte?

„Možná má radši trávu než antuku, ale taky má perfektní styl, aby mohla hrát dobře i na antuce. Nevidím, proč by nemohla být sebejistá i na antuce. Třeba utkání s Beguovou byl jeden z nejlepších výkonů, který jsem od Káji na antuce zatím viděla.“

Sama jste stále 46. deblistkou žebříčku. Má u vás přednost trénování nebo stále hra samotná?

„Tenis je mojí vášní, stále ho ráda hraju a čtyřhrou se bavím. Ale už není mojí prioritou. V pátek jsem tu seděla na Kájině zápase s Beguovou do noci, i když mě hned druhý den dopoledne v jedenáct čekal zápas. Podobné to bylo po utkání s Podoroskou. Ale čtyřhra není tak intenzivní, nevadí to. Kdybych hrála singl, určitě bych to tak nedělala.“

Říká se, že brzy ukončíte i deblovou kariéru. Co je na tom pravdy?

„Může být. Uvidíme. Určitě nebudu hrát ještě další dva, tři roky. Musím se rozhodnout, čemu se chci naplno věnovat.“

V Česku jste se nejvíc proslavila, když jste porazila Petru Kvitovou ve čtvrtfinále Wimbledonu 2013. Jak na ten zápas vzpomínáte?

„Vybavuji si ho, jako by to bylo včera. Je to jedna z mých nejkrásnějších tenisových vzpomínek. Ve Wimbledonu už byla šampionkou, každý věděl, jak skvělá je na trávě. A upřímně vám říkám, že ještě dneska nevím, jak jsem tehdy vyhrála. Třetí set jsem vyhrála 6:4, ale Petra měla o tolik víc šancí na můj servis, kdežto já si vytvořila jediný brejkbol. Myslím, že tenkrát pokazila volej, já si šla sednout na židli a celá jsem se třásla, že jdu servírovat na postup do semifinále. Na vyprodaném wimbledonském centrkurtu! Krásná vzpomínka.“

Je to váš největší tenisový úspěch?

„Určitě. Spolu s tím, že jsem se dostala až na třinácté místo žebříčku. Měla jsem i další velké zážitky, na olympiádě v Riu jsem porazila Venus Williamsovou, hrály jsme finále Fed Cupu v roce 2006 s Justine Heninovou a Kim Clijstersovou. Ale vítězství nad Petrou je určitě moje nejkrásnější.“

A teď sama pomáháte jiné české tenistce.

„Je sranda, jak život funguje, co? S Karolínou si ale vážně rozumíme, funguje nám to. Víme, kdy je čas na vážnou práci a kdy si udělat i trochu legraci, což je taky důležité. Navíc v tenise se nepohybuje mnoho trenérek. Když k sobě máte v týmu ženu, s níž si můžete promluvit o čemkoliv, je to určitě dobře. A my si s Karolínou důvěřujeme v tenisových i netenisových záležitostech.“

Také jste bývala kamarádkou Báry Strýcové, že?

„V juniorkách jsme byly nejlepší kámošky. Dokonce jsem jednou vyrazila do Prahy na dovolenou. Ale to už je snad dvacet let. Vždycky jsem s Češkami dobře vycházela. S Petrou Cetkovskou, Bárou. Nevím, čím to je. Možná, že vy v Česku i my v Belgii máme dobré pivo.“ (vyslovuje česky)

No vidíte, umíte i nějaká slovíčka.

„Jo, začala jsem se učit česky na duolingu. Ale jen slušná slovíčka.“

Ta neslušná vás už Bára Strýcová určitě naučila, ne?

„To je fakt.“ (smích)