Alcaraz si své soukromí tentokrát neuhlídal: Světové jedničce padla do oka tahle kráska

Carlos Alcaraz si své soukromí střeží jako ostříž! Vesměs se mu to daří, proto se o jeho osobním životě moc neví. Španělská média ale mají jasno! Atraktivní tenistka Lola Marandelová měla podle spekulací zaujmout aktuální světovou jedničku a čerstvého ​​vítěze Wimbledonu. Tenista byl už dříve spojován s velkým množstvím žen, pro svůj „nový objev“ však prý obětoval i vytouženou dovolenou.

Od údajného rozchodu Carlose Alcaraze s jeho přítelkyní Maríi González Giménezovou na konci roku 2021 se o milostném životě tenisty dále hojně spekulovalo. Jestli tedy někdy s venezuelskou hráčkou tvořili pár, je to již minulost.

Především v posledních měsících však byl dvacetiletý Španěl spojován i s dalšími jmény, kdy se šuškalo například o zpěvačce Aně Menaové či o Melodii Peñalverové, účastnici televizní reality show The Island of Temptations (česky Ostrov pokušení). Vypadá to ale, že to není až tak horké, jak to některá španělská média tehdy prezentovala. Vše je dost možná úplně jinak!

Světová jednička se má potají vídat s další tenistkou – Lolou Marandelovou, se kterou se prý “Carlitos” dal dohromady přes komentáře a zprávy na Instagramu. „Ano, jsou v kontaktu. Na turnaji v Nice se měli poprvé setkat osobně. Proto Alcaraz po triumfu na Wimbledonu nejel na dovolenou, místo toho odletěl do Nice,“ přinesl portál marie-claire.es vyjádření z blízkého okolí hráče, které má údajně pocházet od důvěryhodného zdroje.

Francouzská tenistka Lola Marandelová se na okruhu WTA zatím příliš neprosadila. Obíhá pouze nižší turnaje ITF, ale má i jiné přednosti, kterých si podle všeho povšimnul Alcaraz i více než 100 tisíc sledujících na jejím instagramovém profilu. Není se čemu divit, když do světa vypouští pikantní obsah v podobě žhavých fotek z exotických destinací či z nejslavnějších filmových festivalů. Potvrdí se fámy španělského tisku? To ukáže až čas…