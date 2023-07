Alcaraz po prvenství na Wimbledonu: Propálil zprávu od Nadala!

Na pomyslném trůně sedí nový král! Poté, co si Carlos Alcaraz podmanil letošní Wimbledon, zhodnotil svůj prozatím nejšťastnější okamžik v rámci profesionální kariéry. V rozsáhlém rozhovoru pro španělský deník Marca prozradil, co mu psal jeho idol či jestli již nastává nová éra tenisu.

Carlos Alcaraz byl nejmladší mužskou jedničkou na Wimbledonu od Borise Beckera v roce 1987. Vždyť teprve před nedávnem oslavil své dvacetiny! Prvenství na okruhu ATP si udržel i po finálové bitvě s druhým nasazeným Novakem Djokovićem, kdy si do bytu svých rodičů v rodném El Palmaru odnáší nejcennější tenisovou trofej na světě. Hvězdný hráč se pár dní po svém triumfu rozpovídal o onom duelu, o svých modlách i o nové éře tenisu.

Během prvního setu prohrával poměrem 0:5, přesto se nevzdával. „Věřil jsem si, protože je to Grand Slam, hra byla dlouhá a zbývalo tedy mnoho času. Věděl jsem, že své šance budu mít, a říkal jsem si, že po prvním setu musím vyrovnat. Taky je pravda, že kdybych prohrál i druhý set, tak bych tu teď nebyl. Kdybych se tak stalo, byl bych na sebe stejně pyšný, protože přede mnou stála legenda,“ nabídl šampión jedinečný pohled, jak pracovala jeho mysl během krizového momentu.

Talentovaného tenistu pak již nějakou tu dobu cepuje uznávaný španělský trenér Juan Carlos Ferrero, který mu prý před finále radil, aby se vůbec nezaobíral telefonem a sociálními sítěmi. „Jsem dvacetiletý chlapec, který má mnoho podnětů ke zlepšení. Jednou z nich je i čas strávený na telefonu,“ uznal mladičký Španěl chybu, která často brzdí talentované sportovce jeho generace. Rozhovořil se však také o legendárních hráčích, kteří stále ještě neodložili tenisovou raketu navzdory svému vysokému věku.

„Dokud budou Rafa a Djoković hrát a budou aktivní, nedojde ke změně éry. Za pár let, až odejdou do důchodu, může debata znovu začít. Teď na to ale není vhodná doba. Navíc jsem vyhrál pro sebe a svůj tým, ne proto, abych započal novou éru,“ reagoval sympaticky “Carlitos” na otázku Joana Solsona z deníku Marca, zdali jeho vítězství znamená změnu zaběhlých poměrů ve světovém tenise.

Srbský svéráz se poté nechal slyšet, že se ještě nikdy nesetkal s někým takovým, jako je právě Alcaraz. Podle Djokoviće má totiž to nejlepší z velké trojky. „Je úžasné až bláznivé, když to říká on, kdo hrál proti tenisovým legendám a odehrál epické zápasy s Nadalem, Federerem a dalšími hráči. To, jak říká, že se nesetkal s někým, jako jsem já, je velký kompliment. To mě nutí dále pokračovat v dobré práci a neustále se zlepšovat,“ řekl Alcaraz odhodlaně.

Mladičký Španěl po wimbledonském finále obdržel mnoho gratulačních zpráv od rozličných osobností všeho druhu. Popřál mu například jezdec F1 Fernando Alonso či hollywoodský herec Will Smith. Nejvíce si však Alcaraz cení blahopřání od svého předchůdce Rafaela Nadala, který je pro něj velkým vzorem již od prvních krůčků na kurtech.

„Kdykoli vám Rafa blahopřeje, obzvlášť vás to vzruší, protože je vaším idolem. Popřál mi štěstí do finále a já si toho nesmírně vážím. Když vám někdo jako on, dětský idol, kdo jím zůstává i nadále, posílá sílu a štěstí pro nejdůležitější okamžik vašeho života, je to obdivuhodné,“ rozplýval se novopečený wimbledonský šampion nad zprávou od bezesporu nejlepšího antukáře tenisové historie.

Nadal mu následně psal znovu bezprostředně po jeho vítězství nad Djokovičem. Ve zprávě stojí, aby si svůj triumf užil i proto, že jsou tyto chvíle kouzelné a jedinečné. A má pravdu! Wimbledon člověk nevyhraje každý den! Alcaraz se však nenechal ukolébat úspěchem a již hledí do budoucnosti. V současné době se připravuje na znovuobnovený Hopman Cup, kde bude hájit červeno-žluté barvy své domoviny. Bude on i celý španělský tým slavit další úspěch?