Já, podvodnice. Bouzková na pranýři trpěla: Japonka udělala ty špatné z nás

Japonka přišla o body i prize money ze čtyřhry, nakonec však v Paříži slavila titul v mixu. Páru Bouzková, Sara Sorribesová ale nepřestala vyčítat, že na incident ze čtyřhry upozornil, čímž přispěl k jejímu vyloučení. Z nešťastné situace vyšla drobná Katóová jako hrdinka a zcela „nejaponsky“ pokračovala při každé příležitosti v útocích. „Přitom z WTA nám říkali, že máme být ohleduplné a stavět se k celé situaci neutrálně. Ale ona do toho šla naplno! Nevím, jestli chtěla být v centru pozornosti. Všechno si zavinila sama a ještě to otočila tak, že my jsme ty špatné,“ má Japonce za zlé Bouzková.

Po incidentu jí napsala zprávu. „Soucítila jsem s ní, psala jsem, aby si z toho nic nedělala a že je mi líto, že jsme se do takové situace vůbec dostaly.“ Nikdy nedostala odpověď.

Tenisová šatna přijala s podivem, že zrovna Bouzková se Sorribesovou mají takové trable. „Vždyť my jsme nejméně konfliktní hráčky, nejspravedlivější,“ dušuje se čtyřiadvacetiletá hráčka, jíž kolegyně za rok 2020 přiřkly Karen Krantzcke Award, cenu pro nejoblíbenější a nejférovější tenistku na okruhu. Pověst Katóové je prý naopak velmi rozporuplná. „Spousta deblistek nám řekla, že vědí, jak se chová a že je nepřekvapuje, že se jí něco takového stalo. Něčemu takovému šla naproti,“ vypráví Bouzková.

Kauza si však ve virtuálním prostoru začala žít vlastním životem. I respektované osobnosti jako americká legenda Pam Shriverová a další se obrátily proti páru Češky. Fanoušci měli rychle jasno, kdo je na vině. Slova jako podvodnice byla tím nejmenším kalibrem. Vyčítali Bouzkové se Sorribesovou, že se při čekání na verdikt rozhodčích na lavičce smály. „Řekla jsem Sáře něco španělsky, co nebylo gramaticky správně. Ona se tomu zasmála a na videu to vypadalo, že se nevhodně smějeme jim. Tak to vůbec nebylo,“ uvádí věci na pravou míru Bouzková, jež se na měsíc zcela odřízla od sociálních sítí a teprve z Wimbledonu na ně dala nový příspěvek. I pod ním se však objevila řada nenávistných komentářů. „Raději jsem se na ně nekoukala,“ pokrčila rameny.

V All England Clubu už se i tak cítí lépe. Coby loňská čtvrtfinalistka postoupila do 2. kola a letos poprvé na grandslamu vyhrála zápas dvouhry. Udělala si radost koupí kšiltovky s potiskem jahod. Vnímá, že i názor okolí se pomalu začíná otáčet. „Po té smršti se k nám zase začali chovat všichni líp, když viděli, jak se to proti nám zvrhlo. Zdálo se mi, že je všechno špatně a na to, co jsem celou kariéru budovala, se zapomnělo. Ale všichni už jsou milí, děti za mnou chodí pro fotku, takže fanoušky pořád mám, to je dobrá zpráva,“ tvrdí s tím, že se poučila. „Kdybych byla na kurtu sama, už nikdy víc bych na nic neupozorňovala. Doufám, že už se do podobné situace nedostanu…“