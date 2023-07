Tenisová hvězda Alcaraz by mohl mít palác, ale místo toho... Překvapivé bydlení!

Dvacetiletá světová jednička Carlos Alcaraz, který se letos probojoval až do finále Wimbledonu, je již dávno milionář. Přestože má v peněžence pořádné jmění a může se tak snadno postavit na vlastní nohy, po turnajích se rozhodně nevrací do honosné vily. Bydlí na překvapivém místě!

Špičkový španělský tenista Carlos Alcaraz navzdory svému nízkému věku získal na okruhu ATP již 11 titulů, včetně prvního grandslamu na US Open 2022. Díky tomu si vysloužil prvenství ve světovém žebříčku, je totiž nejmladší mužskou jedničkou na Wimbledonu od Borise Beckera v roce 1987.

To s sebou přináší i tučné zisky, kdy jeho celková peněžní odměna (prize money) činí přes 16 milionů dolarů. Navíc se může spoléhat na sponzorské smlouvy s módními giganty, jako je Nike, Louis Vuitton a Calvin Klein či s jinými předními značkami všeho druhu, jmenovitě třeba BMW, Rolex nebo Babolat.

Mladičký Alcaraz si tedy vydělá neskutečný balík, na který „běžní smrtelníci“ nedosáhnou ani za celý svůj život. Přesto se movitý tenista rozhodl zůstat u maminky s tatínkem, kdy všichni bydlí ve skromném příbytku nad rychlým občerstvení Turquesa Kebab & Pizza v okresním městečku El Palmar v autonomního regionu Murcie v jižním Španělsku.

Světová tenisová jednička Carlos Alcaraz stále bydlí u svých rodičů v rodném městě El Palmar. • Foto Profimedia, Instagram

Na tomto místě tenisové eso vyrostlo! Ačkoliv v El Palmaru nalezneme pozůstatky římské říše, více turisty zajímají fakta a souvislosti o současné tenisové jedničce. Namalována je zde například obří podobizna Alcaraze na jeho počest a jsou tu i další odkazy na nejznámějšího rodáka tohoto městečka s populací necelých 23 tisíc obyvatel.

I když se stal jednou z největších sportovních hvězd na světě, pro místní je známý jednoduše jako “Charly” či “Carlitos”. To hovoří o veliké pokoře a skromnosti Alcaraze, který nechce jen tak „vyletět z hnízda“ díky svému nastavení a vřelým sousedským vztahům. „Až donedávna jsem se nepovažoval za slavnou osobnost. Mohu říci, že jsem nervózní prakticky z každé celebrity, co potkám," přiznal v nedávném rozhovoru.

Alcaraz tak zůstává ve svém rodišti u rodičů v jedné ze čtyř ložnic. Není to však žádný „mamánek“, jak by se na první pohled mohlo zdát, a již přispívá na domácnost. Onen byt tak prošel rekonstrukcí díky ziskům, které vydělal na kurtu. Nyní se chystá pomoci mámě a tátovi s přestěhováním do luxusní rezidenční čtvrti. Hodlá pak koupit hned tří sousední pozemky, na kterých plánuje postavit hned dvě velké vily pro sebe a své rodiče.