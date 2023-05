Smrt otce, teď vyhoření. Turnaje jsou nesnesitelné, chřadne americká naděje

Amanda Anisimovová během zářijového US Open v New Yorku • Instagram.com/amandaanisimova

Problém duševního zdraví je na WTA Tour skutečná věc. Už třetí velké tenisové jméno si během posledního roku dává pauzu od sportu. Po grandslamových šampionkách Naomi Ósakaové a Garbině Muguruzaové je to mladá Američanka Amanda Anisimovová, jež se v sedmnácti propracovala do semifinále Roland Garros. O čtyři roky později napsala na Instagram: „Od léta 2022 mám potíže s vyhořením a duševním zdravím. Účastnit se turnajů se pro mě stalo nesnesitelné, ač jsem dělala, co jsem mohla, abych svůj stav překonala…“

Tak Anisimovová ohlásila, že si vybírá pauzu od tenisu, kterou časově nespecifikovala. V této sezoně vyhrála jen 3 z 11 utkání, na posledních čtyřech turnajích vypadla hned v prvním zápase. Porážka v Madridu od nizozemské kvalifikantky Arantxy Rusové byla jejím posledním duelem na WTA Tour na nějakou dobu. „Díky všem za podporu, nejdůležitější je teď pro mě můj mentální stav,“ dodala.

Anisimovová byla pokládána za jeden z největších talentů amerického ženského tenisu. Její rodiče emigrovali z Ruska do USA, ona se narodila v New Jersey a žije na Floridě. V roce 2019 zdolala na Roland Garros i Simonu Halepovou a postoupila až do semifinále. V říjnu téhož roku se vyhoupla až na 21. místo v žebříčku. To už však vstřebávala těžkou ránu osudu, koncem srpna totiž náhle ve věku 52 let zemřel na infarkt její otec a trenér Konstantin.

Ještě loni se zdálo, že se tenistka, jíž blond vlasy a pohledná tvář vynesli přezdívku nová Kurnikovová a milionový kontrakt s oděvní firmou Nike, dostává zpět na správnou cestu. Ve Wimbledonu si zahrála čtvrtfinále, kurážným tenisem na plné riziko si získávala fanoušky. Jak se však ukázalo, pod povrchem nebylo vše v pořádku. Na příštích dvou grandslamech, US Open 2022 a Australian Open 2023, nepřešla první kolo. Zápas nevyhrála od půlky února.

Podobně nejistá je budoucnost bývalé světové jedničky ze Španělska Garbině Muguruzaové (29). Dvojnásobná grandslamová šampionka v letošní sezoně nevyhrála ani jeden ze čtyř zápasů a nedávno oznámila, že si pauzu protahuje až do léta. Naomi Ósakaová čeká po sérii pauz narození prvního potomka s raperem Cordaem.