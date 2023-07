Messi dal v USA další dva góly a Beckhamovi vzkázal: Podrž mi pivo, Dejve!

To je výzva, panečku! Kdepak, pro Lionela Messiho (36) naprostá pohodička s prstem v nose… Nebo ještě lépe, s pivkem v ruce, které mu pohlídá sám David Beckham (48).

Jak mistra světa a sedminásobného držitele Zlatého míče nahecovat do »sranda« zápasů v USA? To jeho kamarád a zaměstnavatel Beckham má jasno! „O co, že tady nedáš gól?!“ Pro Messiho žádná dřina. „Dejve, podrž mi pivo a já těch pár fíků dám.“ A skutečně! V duelu severoamerického poháru za Inter Miami proti Atlantě United (4:0) božský šikula vstřelil dva kousky. Po tom druhém adresoval bývalému anglickému reprezentantovi vtipnou oslavu, kdy mu ukazoval, ať mu podrží půllitr.

Pro Američany je hláška »podrž mi pivo« zaběhlou frází či gestem, kterým dávají najevo, že dokážou i nemožné.

Nadšená rodinka

Na jih Spojených států se vydal právě kvůli rodince, která si pobyt užívá. Manželka Antonella (35) si nemůže vynachválit místní sluníčko, ze kterého jsou nadšení i synové Thiago (10), Mateo (7) a Ciro (5). „Ráj na zemi,“ vyznala se Lionelova choť na Instagramu.