V současné době snad není ve slovenském světě MMA známějšího jména než Attila Végh (37). Robustní fighter se aktuálně připravuje na odvetu proti českému protějšku Karlosi Vémolovi (38), kterého před čtyřmi lety porazil v souboji označovaném jako Zápas století. Nyní Végh prozradil, jak se z něho stal boháč!

Rodák z Dunajské Stredy přijal pozvání do podcastu rappera Rytmuse, kde mimo jiné přišla řeč i na téma finance. Konkrétně jak přišel k hromadě peněz. Podle slov Végha si většinu své kariéry nemohl nějak finančně vyskakovat. Zlom přišel až ke konci minulé dekády. „Tenhle sport je showbyznys. Pokud chce člověk z toho žít, musí si to uvědomit. Já jsem si to uvědomil díky tomu, že jsem celý život ze zápasení nic nevydělal,“ nechal se slyšet Attila v podcastu.

Kdy se tedy karta otočila k lepšímu? „Přišlo to tehdy, když jsem vyhrál Zápas století a věděl jsem, že se mi tím otevřou dveře do světa showbyznysu a světa reklamy. Byl to klíčový moment mého života a uvědomoval jsem si, že jeden z nás bude největší ,kaper´ do konce života,“ prozradil Végh klíčový moment své kariéry, po kterém se mu na bankovní účet začaly sypat hromady peněz.

Kolik přesně známý zápasník vydělává? To Rytmusovi odmítl říct. „Já vlastně nikdy neříkám, kolik vydělávám. Jsem spokojený s tím, co mám, ale je to změna. Základem toho je showbyznys. Stále to mám v hlavě stejně jako před třiceti lety. Mám ty samé priority a je to velké plus, že z toho sportu těžím,“ popsal slovenský bijec.

Na první pohled Véghovy kariéry se může zdát, že se už dávno topí v penězích. Vždyť v minulosti získal pás ve světoznámé organizaci Bellator! Jenže chyba lávky. „Dostávám prostor do reklam i do showbyznysu. Před zápasem s Karlosem to bylo těžké a mrtvé. Můžu říct, že i před Oktagonem, který mi na této cestě pomohl a já jsem v tom plaval. Můj životní úspěch v Bellatoru tehdy nikdo nezaznamenal. Až Oktagon to sem přitáhl. Když jsem vyhrál Zápas století, najednou se mi otevřely dveře,“ řekl na závěr ohledně vlastních financí.