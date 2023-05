Promotér Novotný o bodování odvety Kincla s Vémolou: 5:0? Mimo mísu

Organizace Oktagon MMA opět dokázala překonat hranice dosavadních úspěchů. Krom rekordní sledovanosti přes placený stream měl turnaj s číslovkou 43 i mimořádný úspěch u sázkových kanceláří. Na hlavní zápas Patrik Kincl vs. Karlos Vémola bylo vsazeno jen u Tipsportu přes čtyřicet milionů korun. Navíc se jednalo o souboj, o němž se vydatně diskutuje dodnes. „V tom je právě unikátnost toho zápasu, přinesl něco, co ještě světové MMA nikdy nenabídlo,“ hodnotí duel promotér Ondřej Novotný.

Tenhle duel vzbuzoval velké emoce dlouho před uskutečněním a dál to pokračuje. Patrik Kincl jednoznačně na body přemohl Karlose Vémolu a zůstal tedy šampionem střední divize. Někteří se podivovali, proč právě takový výsledek. A bodování 5:0 nedává smysl ani Ondřeji Novotnému.

Jak turnaj Oktagon 43 zpětně hodnotíte?

„Jednoznačně pozitivně, protože je pro nás v mnoha ohledech rekordní. A ještě nad ty rekordy je pro nás důležitá spokojenost lidí. Máme víceméně jenom pozitivní ohlasy, což je pro nás nejdůležitější. A pozitivní jsou ohlasy i z celého světa. Na turnaji byla strašná spousta lidí, kteří jsou pro nás důležití, právě proto, abychom uspěli v zahraničí. A ti byli do jednoho vystřeleni z cviček. Navíc jsme pak dlouho do noci diskutovali o hlavním zápase. Takže v tomto směru je to pro nás skvělé.“

V jakém slova smyslu se lámaly rekordy?

„Byť nakonec nebylo o kousek vyprodáno, což ale tolik ani nevadilo, ve všech ohledech to mělo nejvyšší čísla. Jenom na hlavní zápas se nasázelo u Tipsportu nějakých třiačtyřicet milionů korun, což je o deset milionů víc než u dosud nejsázenějšího MMA zápasu, a tím byl Jirka Procházka s Gloverem Teixeirou. Tipsport tomu vůbec nevěřil. Byli z toho čísla nadšení. Nečekali, že by to mohlo něco překonat. Takže čísla byla ohromná a jsme v tomto směru naprosto spokojení.“

Hlavní zápas Patrik Kincl vs. Karlos Vémola vzbudil hodně diskuzí. Někteří měli pocit, že vyhrál na body Karlos. Co na to říkáte vy?

„Myslím, že taková diskuze není nic špatného. Když skončila tisková konference, jel jsem na afterparty, kde byli lidi, kteří hýbou minimálně evropským, a někteří i světovým MMA, a svorně viděli vyhrát Karlose. Maximálně 3:2 Patrika. A já byl ten, který hájil jako vítěze Patrika. Ale nebyl tam člověk, který by to viděl 5:0. Takže byly rozporuplné reakce, a rozhodně nešlo o lidi, kteří by za život viděli pět zápasů. Někteří jezdí dennodenně po všech možných turnajích a zastupují největší hvězdy, jako je Gustafsson, Čimajev a další. Takže to, že se někteří lidi smějou, že já nebo kdokoliv jiný neumí pravidla, je sice fajn, ale tím to asi nebude.“

Nicméně sám Kincl na tiskové konferenci vysvětloval, že damage (poškození) je nade vším…

„Ale tohle byl velmi zvláštní způsob damage. A vlastně se jedná o zápas, který nikdo nikdy neviděl. V tom je právě unikátnost. Přinesl něco, co ještě světové MMA nikdy nenabídlo. A proto je diskuze nad výsledkem taková. Všichni vidíme tu velkou damage, ale všichni taky vidíme, z čeho vznikla. Nebyly to údery, jak jsme na ně zvyklí. Jednalo se o oklepávání, které, jak se říká: tisíckrát nic unaví i vola. Když jste do té doby nic podobného neviděl, těžko se to přijímá, posuzuje a porovnává s něčím jiným. Myslím si, že je taková diskuze v pohodě, za sebe bych to viděl možná 3:2 pro Patrika, ale já nejsem důležitý a jako vždy respektuju ten výsledek i výkon obou. Z mého pohledu je 5:0 je ovšem podle mě mimo mísu. A vlastně jsem tam neslyšel nikoho, kdo by 5:0 řekl.“

Hned po zápase zazněla od vítěze výzva pro Attilu Végha. Jak to vnímáte coby matchmaker?

„Attila se mě na to pak ptal a já řekl, že je to na něm, jestli půjde do klece. Attila k tomu dal vyjádření, které je velmi zajímavé a lidské. Evidentně má o zápas s Karlosem zájem a nezapomněl, kdo odtahal promo prvního zápasu. Uvidíme, co nás všechny bude bavit a k čemu nakonec dospějeme.“

Co je ale podle vás spíše na obzoru? Odveta...

„Myslím, že nejvíc na obzoru – pardon, že skáču do řeči – je pro mě OKTAGON 44: Oberhausen a bitva o prozatímního šampiona polotěžké váhy, v níž je Karlos šampion. A v tu chvíli se budeme bavit o tom, jestli chce obhajovat, což ve svém vyjádření potvrdil. Protože tohle je další zápas pro Karlose, který dává smysl a může ho někam posunout. Cokoliv jiného budu řešit až pak.“

Chápu, ale přece jen, myslíte, že se Végh utká s Kinclem?

„Vzhledem k tomu, jaké vyjádření nahrál Attila, tak je to myslím spíše dál než blízko.“

V rámci Oktagonu 43 došlo i na čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru. Co říkáte na výsledky těchto soubojů?

„Jsme nadšení z obou zápasů. Jednak Louis Glismann. Všechny světové největší weby o tom referovaly. Moment z jeho zápasu s Melvinem van Suijdamem obletěl svět. Protože invertní omoplatu ještě nikdo nikdy ve velké organizaci na záznamu neudělal, takže to je černá labuť. To se prostě absolutně nevidí a lidi můžou být absolutně nadšení z toho, že mohli být u toho a viděli to. Je to fakt záběr, který bude mít nejvíc zhlédnutí v historii Oktagonu. Louis za to dostal výkon večera a byl z toho nadšený. Se slzami v očích mi říkal, že nikdy nezažil, aby zápasil před takovou halou.“

A co říkáte na parádní výhru Růžového pantera Davida Kozmy?

„Dokonalý výkon. Nepustil Alexe Lohorého k žádnému úderu. To je neuvěřitelný. Jak ho vymazal, jak ho přejel, jak fantasticky dokázal proskočit do semifinále. Myslím, že to byly dva obrovské zážitky. Chápu, že mají lidi rádi, když kluci stojí proti sobě a vyměňují si boxerské údery. Ale krása toho sportu má spoustu podob a poslední tři zápasy ji nabídly ve třech různých podobách úplně neuvěřitelně. A byl jsem úplně dojatej z toho, jak to fantasticky vyšlo.“