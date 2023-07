Čipera. Tak si budou všichni pamatovat nestora Stanislava Neveselého (†87). Trenéra, který dovedl slavnou jihlavskou Duklu k jedenácti titulům. A chlapa, jemuž vzal život vážný úraz a s ním spojené komplikace!

Neveselý jako asistent Luďka Bukače přivedl v roce 1985 československou reprezentaci k vítězství na mistrovství světa v Praze. Rok předtím se podílel na zisku stříbrných medailí z olympijských her v Sarajevu.

Podílel se také na historicky největším hokejovém úspěchu České republiky, když v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu dělal našemu reprezentačnímu týmu sportovního ředitele. V roce 2008 byl pak uveden do české hokejové síně slávy.

Právě díky tomu, že byl za socialismu trenérem vojenského týmu Dukly, u něj prožilo vojnu velké množství hráčů. „Vojenská služba byla od devatenácti let, takže to byly nejlepší roky. Já jsem je dřel. Říkal jsem: Vy blbci, když se to nenaučíte teď a neuděláte ze sebe špičkový hráče, tak už to potom neuděláte nikdy,“ líčil.

K jeho smrti vedlo zranění nohy a následný zápal plic. „Standa si po pádu přivodil zlomeninu krčku,“ popsal fatální zranění charismatického hokejového kouče zdroj Blesku. Právě fraktura stehenní kosti je pro pacienty důchodového věku strašákem.

Kvůli pooperačním komplikacím či následnému dlouhému pobytu na lůžku zemře až pětina pacientů. Neveselý byl jedním z nich. „Osudným se mu pak stal zápal plic,“ dodal zdroj. Neveselý se udržoval v obdivuhodné formě do pozdního věku. Tenis či nohejbal se mu staly po hokeji vášní. Poslední dobou už ho ale sužovaly zdravotní lapálie.

Zemřel v pondělí 24. července. Pohřeb se uskuteční přesně o týden později v rodinném kruhu.