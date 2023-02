Manželka gólmana hokejové reprezentace Furcha: Rakovina prsu!

Kulička o velikosti cizrny jí převrátila život naruby. Z Kateřiny Furch (31), manželky hokejového gólmana Dominika (32), se kvůli karcinomu na ňadru stala holka bez vlasů. Ale slzy jako hrachy neroní – pozitivním přístupem chce ovlivnit ostatní onkologické pacientky.

Furcha, který momentálně hájí branku extraligové Komety, doprovázela i při angažmá na Sibiři v ruském Omsku. Mladá dáma je tedy ostřílená životem, proto i s rakovinou prsu bojovně tvrdí: „S diagnózou svět nekončí.“

Se zákeřnou nemocí funguje už od loňského podzimu jako manželka, maminka dvou kluků, kamarádka i podnikatelka – ručně vyrábí oblečení pro děti. „Nepotřebuji litovat, na to už je pozdě, jsem v procesu a chci svůj boj dotáhnout do cíle,“ vzkázala veřejnosti Kateřina.

Pomoc aspoň jedné

Má za sebou dvě ze šestnácti chemoterapií. Blesku se svěřila, že dny s nádorem nejsou vždy jako v bavlnce, ale snaží se těžkosti překonat. I když »Domíno« chytá v Brně a ona bydlí v Praze, přesto pečuje o rodinu.

A proč se choť účastníka MS 2016 a 2017 i olympiády v Koreji 2018 rozhodla s drsným příběhem vyjít ven? „Pokud pomůžu aspoň jednomu z vás, kdo je v podobné situaci, tak mi to za to stojí,“ usmála se Katka při vzkazu fanouškům s rakovinou. Sílu jí dodává kromě nejbližších »andělů« právě i humor: „Cítím se teď dobře. Jediný, co mě trápí je, že mi je zima na hlavu.“

»Nádor není jen pro starý« aneb... Jak jsem si našla bulku

Mnoho žen by se stydělo mluvit o intimních záležitostech. Ale Kateřina Furch je bojovnice a ví, že ten nejtěžší soupeř může číhat na každého z nás. „Bylo 7. 10., pátek večer. Úplnou náhodou jsem se potřebovala poškrábat na místě, kde byla bulka,“ líčí tedy otevřeně osudný den.

„Nádor není jen pro starý. Doporučuji tedy všem holkám pravidelné samovyšetření a kontroly u lékaře. Sestry na onkologii mi říkaly, že s námi mladými s rakovinou se roztrhl pytel,“ varuje přes Blesk své vrstevnice.

„Takže holky dejte ruce na prsa (nebo poproste partnery/partnerky) a šup šup kontrolujeme!“ Důležité podle ní je také se nenechat odbýt gynekologem, který by považoval nález za zvětšenou uzlinu po nemoci.

Na internetu lze najít mamografická centra v Česku. Když Furchově ženě sdělila tamní lékařka diagnózu, zmohla se jen na: „Ty vole, to ne!“ Kateřina týden poté absolvovala biopsii, bolestivé byly jen znecitlivující injekce.