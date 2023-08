Vážné varování! Jedna z nejúspěšnějších hráček historie Pam Shriverová (61) volá po zvýšení osvěty mezi mladými tenistkami, aby si daly větší pozor v otázce vztahů se svými trenéry. Prý chce hráčky chránit před chybami, které sama udělala. Rozpovídala se o tom v souvislosti s nedávnou svatbou Petry Kvitové (33), která se vdala za svého trenéra Jiřího Vaňka (45).

Americká rodačka a držitelka čistého grandslamu v podcastu Craiga Shapira uvedla, že požádala WTA a ATP o varování mladých tenistek před milostnými vztahy s trenéry.

Shiverová před rokem přiznala, že v sedmnácti letech udržovala velmi nezdravý vztah se svým o třicet let starším trenérem Donem Candym, který zemřel v roce 2020. Také dodala, jak silně jí tento románek poznamenal.

„Mám z Dona stále rozporuplné pocity. Ano, zapletla jsme se s ním do dlouhého a nevhodného románku. Ano, podváděl svou ženu. Zároveň byl ale upřímný a všímavý. A já ho milovala,“ řekla. „Přesto tady byl dospělý on. On měl být v našem vztahu tím zodpovědným.“ Připomněla ale, že jí Candy do vztahu nikdy nenutil.

Shriverová, která momentálně trénuje chorvatskou tenistku Donnu Vekičovou také zdůraznila, že nelobuje za úplný zákaz vztahů mezi hráčkami a trenéry. V té souvislosti se vyjádřila i ke svatbě Petry Kvitové a jejího trenéra Jiřího Vaňka , kteří svůj vztah oznámili v roce 2022 a letos vstoupili do stavu manželského.

„Nežádám o všeobecný zákaz všech vztahů mezi hráči a trenéry. Kvitová a Vaněk byli dospělí lidé, kteří vstoupili do dobrovolného vztahu. Ale když jsou hráčky mladé a rozvíjejí svou hru, mám s tím opravdu problém,“ vysvětlila.

„Viděla jsem několik generací hráček, které se potýkaly se stejným problémem. Opravdu chci, aby byly mladé hráčky schopny oddělit svůj osobní život od toho profesního,“ řekla v jiném rozhovoru pro Sydney Morning Herald.