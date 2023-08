Asijskou fotbalovou hvězdu nikdo neviděl už roky: Kam se poděl zázračný Han Kwang Song?

Slehla se po něm zem! Nejslavnějšího severokorejského fotbalistu nikdo neviděl již celé roky! Han Kwang Song se naposledy na veřejnosti objevil v létě 2020 v Kataru. Od té doby není po něm ani vidu, ani slechu. Zlé jazyky tvrdí, že skončil v koncentrační táboře. Jeho bývalí trenéři a spoluhráči zase sdílí obavy o jeho budoucí kariéru. Jak si tedy celá věc stojí?

Hvězda se může zrodit z jakýchkoliv poměrů! Han Kwang Song dlouhodobě platil za fotbalový supertalent, kterému se předpovídala slibná budoucnost. Mladý severokorejský útočník upoutal pozornost skautů, trenérů, manažerů, fanoušků i tvůrců a hráčů herní série FIFA. Byl oblíbený pro své nesporné dovednosti na hřišti. Běhal rychle, precizně ovládal míč oběma nohama a uměl také výborně střílet a hlavičkovat, díky čemuž kolem něj kroužilo mnoho věhlasných zájemců o jeho služby.

Nakonec vyhrála italská cesta, kam se vydal se svým krajanem Choem Songem Hyokem. Na rozdíl od svého kolegy si zde vydobyl pevné místo v sestavě mezi tamní fotbalovou špičkou. V Serii A debutoval 2. dubna 2017 na hřišti Palerma v závěru utkání a své první trefy se dočkal o týden později proti Turínu. Stal se tedy prvním Severokorejcem vůbec, který kdy nastoupil do zápasu a zároveň i vsítil gól v jedné z pěti top evropských soutěží.

Na Apeninském poloostrově prostřídal hned několik adres, kdy postupně hrával za Cagliari, Perugii a následně i za slavný Juventus Turín. Ze Staré dámy však překvapivě putoval do Kataru do týmu Al-Duhail počátkem roku 2020, kdy za něj „Rudí rytíři“ zaplatili 7 milionů eur (v přepočtu skoro 168 milionů korun českých). S klubem poté uzavřel pětiletý kontrakt až do sezóny 2023/24. Svůj smluvní závazek ale nenaplnil, neboť se v životě fotbalisty objevily značné komplikace

Naposledy byl Han Kwang Song k vidění na veřejnosti v srpnu 2020 přímo na hřišti, když jeho tým získal Qatar Stars League Trophy. Na jeho profilu na renomovaném webu Transfermarkt však od 1. července 2021 svítí anglické spojení “Without Club“. Ačkoliv jako volný hráč může být velice atraktivním zbožím pro řadu celků, jeho nové angažmá je stále v nedohlednu. Zdá se, že se velké sny fotbalisty rozplynuly jen a pouze kvůli jeho místu narození.

Velké trápení Hana podle všeho započaly sankce za jaderné testy v roce 2017, které na Severní Koreu uvalila Rada bezpečnosti OSN. Všem členským státům bylo nařízeno, aby repatriovaly všechny pracující občany z této země v jejich příslušných jurisdikcích kvůli obavám, že ve skutečnosti tyto peníze podporují zbrojní průmysl Kim Čong-Una. Údajně více než 100 000 severokorejských pracovníků pobývá celkem ve 40 různých zemích, kdy dohromady vydělávají až 300 milionů dolarů ročně.

Pandemie Covid-19 následně vedla k tomu, že KLDR uzavřela své hranice, což znemožnilo některým Severokorejcům vrátit se domů, včetně hrdiny našeho příběhu. Úředníci údajně viděli Hana v roce 2021 na blíže nespecifikovaném severokorejském velvyslanectví v Římě, kde čekal na obnovení letů zpět do Pchjongjangu v souladu se sankcemi OSN. Dvacetičtyřletý hráč ale posléze záhadně zmizel z povrchu zemského bez jakéhokoliv bližšího vyjádření či řádného vysvětlení.

Hojně se spekuluje, zdali ve zmizení Hana Kwanga Songa nemá přece jen prsty severokorejský autokratický režim v čele se zákeřným diktátorem Kim Čong-Unem, který v zemi vládne tvrdou rukou pomocí cenzury a dalších státních nástrojů a aparátů. S tím má koneckonců zkušenosti také samotný fotbalista!

Han Kwang Song byl kdysi pozván do tradičního televizního pořadu La Domenica Sportiva. Poklidně čekal v zákulisí, když v tu ráno zazvonil telefon. Na druhé straně byl nejmenovaný ministr ze Severní Koreje, který mu prý zakázal vystoupit a otevřeně mluvit v této show. Obdobný nátlak měli podle všeho zažít i ostatní sportovci z KLDR.

To samozřejmě vyvolává celou řadu otázek a konspirací! Je Han Kwang Song vůbec živ a zdráv? Neocitl se nakonec v koncentračním táboře? Někteří se domnívají, že mohl být donucen vrátit se do Severní Koreje proti své vůli. Existuje také možnost, že Hana potkaly nepředvídatelné události, v důsledku čehož byl zraněn a není schopen pohybu na veřejnosti.

Zatímco celá kauza je zahalena tajemstvím a zůstává tak předmětem pouhých spekulací i mnoha šílených teorií, někdejší trenéři a spoluhráči pohlíží na celou kauzu jako na nevídaný skandál, kdy zejména litují promarněného talentu.

„Celý svůj život něčemu zasvětíte a pak vám to nebude z politických důvodů umožněno,“ postěžoval si Hanův někdejší týmový kolega Nicholas Pennington, který se dále rozpovídal také o jeho velké uzavřenosti do sebe. Na otázky na jeho domovinu prý reagoval stroze nebo dokonce vůbec nechtěl odpovídat, což ještě více rozvířilo teorie o údajném telefonátu ministra před působení v televizní show.

Podle bývalého hlavního kouče severokorejské fotbalové reprezentace Jørna Andersena se Han Kwang Song nachází v Itálii, kde prý stále pobývá na zmíněné ambasádě z výše uvedených důvodů. „Přes dva roky nehrál fotbal. Myslím, že pouze trénoval s nějakým malým týmem, nevím s jakým. Určitě tedy hodně ztratil na své kvalitě. Je mi ho moc líto, že musel skončit s profesionálním fotbalem. Byl to velký talent,“ smutnil Andersen.

Zdali jsou tyto fámy pravdivé, to se možná nikdy nedozvíme. Je však zřejmé, že se Hanův fotbalový vývoj zasekl na místě, kde byl nadějný hráč před třemi lety. Je to tedy čára přes rozpočet v jeho další kariéře. Má Han vůbec nějakou naději na návrat? „Nebude snadné vrátit se na stejnou úroveň, ale pořád je to možné,“ přemýšlel nahlas Max Canzi, který asijského fotbalistu vedl během jeho působení u týmu Cagliari Calcio.