Dámy a pánové, na kurt nastupuje dvojnásobná wimbledonská šampionka… Petra Kvitová (33)! Elitní česká tenistka ani po sňatku s trenérem Jiřím Vaňkem (45) nehodlá nic měnit.

Kvitová si vzala Vaňka v sobotu 22. července při utajené veselce na malebném statku Oblík mezi kopci Českého středohoří. Hrdá občanka Fulneku bude mít v dokladech v kolonce příjmení uvedeno »Vaňková Kvitová«, ale při tenisu zůstane věrná tomu rodnému. „Ať to nekomplikujeme,“ usmála se vítězka londýnského grandslamu z let 2011 a 2014 v rozhovoru pro Radiožurnál.

Vdaná tenistka, která je momentálně světovou osmičkou, prozradila rovněž, jak těžké bylo najít termín svatby v nabitém turnajovém kalendáři. „Po Wimbledonu je okénko na týdenní dovolenou, tak jsme to tam vměstnali. Pak jedině v zimě po sezoně, ale to se asi nikdo moc brát nechce.“

Disneyland a voda

Svatba jako řemen proběhla, to bychom měli. Jenže co romantické líbánky? Petra s Jiřím mají oproti novomanželům výhodu, že i čas v práci tráví společně. Zrovna odlétají do USA na betonovou část sezony. „Já jsem byla s neteří a synovcem v Disneylandu, Jirka odjel s dětmi na vodu, tak jsme se rozdělili. Nic se pro nás nezmění, ale možná pojedeme na svatební cestu na konci roku,“ odhalila plány Petra.

Co bůh spojil, člověk nerozlučuj. Časem se však může rozpadnout vztah svěřenkyně – kouč. „Já to neplánuju, vůbec netuším, jestli by nějakou nabídku přijal. Ale zatím nám to jde, tak by snad nemělil,“ zůstává v klidu paní Vaňková Kvitová.

Platí manželovi. Hrozný pocit!

„Miláčku, potřebuju nakoupit,“ mohl by se otázat muž s prstýnkem na levé ruce. „Ne! Počkej si na výplatu,“ odpověděla by jeho žena. Takové móresy však u Petry Kvitové a Jiřího Vaňka nečekejte. Česká tenistka, která si i díky 31 titulům vypinkala přes 780 milionů korun (leč nezdaněných), živí trenéra a manžela v jedné osobě. „Pro něj jako chlapa to musí být hrozný pocit, ale já jsem zvyklá,“ řekla vdaná paní pobaveně Radiožurnálu.