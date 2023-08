Šéf Slavie Tvrdík promluvil o nových pořádcích: Proč zeťovi snížil plat

Díky dceři Janě a jejímu manželovi, brankáři Ondřeji Kolářovi, se šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík (54) brzy stane dědečkem. Pro některé hráče byl v minulosti díky uzavírání vysokých smluv i »pohádkovým dědečkem«. Tomu je konec!

Slavia velkoryse rozvíjí své projekty takzvané společenské odpovědnosti – mezi ně patří charita, ale i ekonomická udržitelnost. A naznala, že není možné, aby hráči pobírali měsíčně miliony korun jako v minulosti mj. Olayinka, Souček nebo třeba Stanciu.

Olayinka musel jít

„V platech už nejsou a nebudou takové výkyvy jako dřív,“ zdůraznil Tvrdík. „Olayinka dostal nabídku od CZ Bělehrad. My, aby zůstal, museli bychom dorovnávat skoro 1,5 milionu eur čistého na platu (pozn.: Jde v přepočtu o plat 3 miliony korun měsíčně. Nynější strop Slavie je pod milionem korun za měsíc)," vysvětlil.

To nešlo! „Jde o násobek toho, co jsme mu nabídli. Ve chvíli, kdy bychom dali Peterovi takový kontrakt, přijdou další. Agenti si to mezi sebou řeknou, už se nám to i stalo: Agenti Lingra přišli s tím, že prodlouží za stejných podmínek jako Olayinka. Pak by přišli Buren, Schranz a další… Pak se ekonomicky klubu i vyplatí, že jeden hráč odejde, byť zadarmo po konci smlouvy,“ řekl Tvrdík.

Kolář u stropu

Na nastavený strop narazil i kontrakt Tvrdíkova zetě Ondřeje Koláře, který brzy s partnerkou Janou udělá ze slavistického bosse dědečka. V červenci podepsal nový do roku 2027 za horších podmínek než dříve. „U toho jednání jsem pochopitelně být nechtěl, ale bylo dané, jak to musí skončit. Holeš je náš kapitán, bere na českou ligu zajímavé peníze. Z toho se odvinul standard pro ostatní včetně Koliho. Třeba Schranz i Kolář mají v podstatě totožnou smlouvu, liší se jen bonusy – jeden je má za góly a asistence, druhý za nuly,“ popsal Tvrdík.