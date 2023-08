Střelec Matoušek: Sráží nás hloupé chyby. Ten gól jsem potřeboval

„Už venku to beru na sebe, jak jsem nedal v první půli gól. Mohlo se to celé už v Norsku vyvíjet jinak. Na Letné jsme chtěli ukázat, že umíme hrát fotbal, i když jsme dostali góly z vlastních chyb, ze kterých se musíme poučit,“ hlesl útočník Jan Matoušek na tiskové konferenci po druhém zápase s Bodö.

Trenér Jaroslav Veselý říkal, že se vás snaží probudit. Byl ten gól okamžikem vašeho probuzení?

„Myslím, že i v těch předešlých zápasech jsem pracoval dobře, ale špatně jsem řešil některé situace. Ten gól jsem potřeboval a mám radost, že mi to Martin Hála takhle naservíroval. Věřím, že ten gól mi do budoucna pomůže.“

Je složité se udržet v Evropě, když nehrajete za pražská „S“ či Plzeň? Jak to vidíte z pozice bývalého hráče Slavie?

„Ty týmy v top trojce mají prostě širší kádr. Když se podíváme na Slavii, tak kouč Trpišovský točí skoro celou jedenáctku, když na to přijde, což si v Bohemce nemůžeme dovolit. Pokud ale chceme hrát Evropu, tak to musíme zvládat. Pro hodně kluků to bylo evropské poprvé, takže cenná zkušenost. Pokud se nám bude dařit v lize i letos a dostaneme se do pohárů, tak věřím, že budeme zase lepší.“

Co říkáte na fanoušky? Kouč řekl, že to byla oslava příznivců Bohemians.

„Už v Norsku jsme si to užili. Nečekali jsme, že nás tam přijede podpořit tolik lidí. Cesta do Norska něco stojí. Po prohře 0:3 jsme navíc nečekali, že bude skoro plná Letná. Myslím si, že Bohemka má úžasné fanoušky, kteří fandí, i když se nedaří. Evropa je odměna za jejich věrnost. Na nás je pokusit se to zopakovat.“

Místo oslav gólu na 1:1 jste spěchali hrát. Věřili jste v postup?

„Kdybychom nevěřili, tak je něco špatně. Už se v minulosti stalo mnohokrát, že týmy obrátily podobné výsledky. Vzpomeňme třeba na památné finále Ligy mistrů AC Milán s Liverpoolem. Trochu nás utlumil ten gól na 1:2, pořád jsme ale mohli dát tři góly a dostat to aspoň do prodloužení po dalším vyrovnání. Jenže nás bohužel sráží hloupé inkasované branky.“

Evropa je pryč, složité dva týdny téměř za vámi, ale kolotoč ligy pokračuje. Jak pracujete s únavou?

„Teď to bude asi o něco lehčí, protože nebudeme přecházet z umělky na trávu. Zregenerujeme a fyzicky to zvládneme. Spíše jde o hlavu, nějak se srovnat s tím vypadnutím. V Liberci se samozřejmě pokusíme vyhrát a nastartovat se na domácí scénu.“