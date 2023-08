Tvrdík: Lingr? Podpis, nebo odchod. Od nás má strop nabídku. Juráska chce...

Nejvyšší muž Slavie, jenž ve čtvrtek detailně představil klubové projekty v oblasti společenské odpovědnosti, rovněž hovoří o platové reformě v klubu směrem dolů (což odnesl i jeho zeť Ondřej Kolář), a také o tom, jakou strategii má Slavia s množstvím hráčů ve svém portfoliu a jak probíhá dohadování ohledně odchodů mezi ním a Trpišovským.

Slavia podle vašich slov prodala v tomto roce hráče za 350 milionů korun. Lze předpokládat nějaký další příjem, speciálně v případě odchodu Ondřeje Lingra? Čekali jste třeba na to, zda Panathinaikos bude vaším soupeřem v předkole Evropské ligy?

„Asi jste zaregistrovali, že jsem na tiskové konferenci řekl, že Lingr má souhlas k tomu odejít. A trenér se následně – s troškou nadsázky samozřejmě – ohradil, že ne od něj. S Ondrou jednáme od ledna a jednání jsou dlouhá. Dostali jsme se do situace, kdy měl Peter Olayinka přestoupit do Dánska (FC Kodaň), ale neprošel zdravotní prohlídkou a nakonec odešel bez náhrady. Myslím si, že by pro nás bylo velkou chybou, kdybychom hráče s hodnotou několika milionů eur pouštěli zadarmo. Takže pokud jde o Linžiho, na jedné straně buď podepíše novou smlouvu, nebo z klubu odejde. Jsou jen dvě možnosti. Když to řeknu jednoduše: Variantu, že bychom ho u nás ještě rok drželi a pak pustili zadarmo, nepreferuju, v zásadě vylučuju.“

Jak tedy jednání vypadají?

„Jednáme s agenty hráče. Naše nabídka je dnes už na absolutním vrcholu. Standardizovali jsme platy a už nemáme takové výkyvy jako v minulosti. Máme nějaký strop. Nabídka pro Linžiho odpovídá tomu, co mají někteří další hráči. Výkonnost je daná a ani lidsky si neumíme zdůvodnit, proč by měl mít víc než třeba Ivan Schranz, se kterým jsme smlouvu prodloužili. Nabídka pro Lingra je stropní a už moc nemáme kam stoupat. Zatím se prodloužení smlouvy neblížíme. Naproti tomu není nabídka, kterou by klub chtěl přijmout. A upřímně si myslím, že ani taková, kterou by chtěl přijmout hráč. Je možné, že se domluvíme během krátké doby na prodloužení a Linži od nás dostane příslib, že když přijde dobrá nabídka, bude moci odejít. Druhý scénář zní, že se domluvíme na tom, že ho prostě prodáme, asi za horší. Když zmiňujete Panathinaikos, standardní v takových situacích bývá, že na vás hráč tlačí, aby mohl přestoupit, ale my toho zatím svědky nejsme. Zatím necítím, že by byl Linži přesvědčen, že tam chce odejít. Nabídka tedy není v téhle chvíli ideální nejen pro klub, ale ani pro hráče. Je to otevřené téma a musíme ho vyřešit do konce přestupního období. Buď podpisem smlouvy, nebo prodejem. Takhle je to jednoduché.“

Neztěžuje vám situaci fakt, že jste upravili platovou hladinu?

„Neproklínáme se za to. Peteru Olayinkovi bychom museli na platu dorovnávat skoro jeden a půl milionu eur čistého. Násobek toho, co jsme mu nabízeli my. Kdybych na to přistoupil, tak bych takhle musel vyjednávat s každým jedním hráčem. Neděláme si iluze, že agenti to mezi sebou neví. Nám se to vlastně i stalo: v jednu chvíli přišli Lingrovi agenti a řekli: Linži prodlouží za stejných podmínek jako Olayinka. Tam to bylo úplně jednoznačné: kdybychom to udělali, vzápětí přijdou agenti Micka van Burena, Ivana Schranze a dalších hráčů a všichni budou mít spoustu argumentů. Mick měl nějaká data, Ivan je měl skvělá, skoro lepší než Linži, takže to bychom se nedoplatili... To, že dnes držíme nějaký jednotný standard a ví se to, se ekonomicky klubu vyplatí – i za cenu toho, že jeden hráč odejde.“

Je Panathinaikos jediným zájemcem o Lingra?

„Ještě jsou tam nějaké italské kluby, objevily se i turecké, ale zatím nejde o nabídku, kterou bychom reálně projednávali. Ondra změnil agenty, Jirka Bílek s nimi pravidelně komunikuje, ke mně na stůl se nic, o čem bych měl rozhodnout, nedostalo.“

Potřebujete ještě nějakého hráče prodat, nebo by na to došlo až v případě, že by eventuálně dopadla špatně předkola Evropské a Konferenční ligy?

„Nevylučuju to, že kdyby dopadla obě předkola špatně, někomu přestup umožníme. Reálně máme tři nabídky na Matěje Juráska. Nejaktivnější je asi Stuttgart, hráče strašně chce a nabídka začíná na osmi milionech eur (zhruba 191 milionů korun). Jestliže tu taková nabídka je, je to pro mě přesně hranice, kdy už si říkám, jestli si vůbec můžu dovolit ji odmítnout. To člověk zjistí postupem času: dřív bych takové asi odmítal, ale dnes, když si uvědomíte, že vám špatně šlápne na trávníku Provod, a je po Premier League... Že vám špatně šlápne David Pech, a je na rok vyřazen a bůh ví, jak to s jeho kariérou bude vypadat... Pokud budeme hrát Evropskou ligu, můžeme poměrně dost doufat, že z Matěje Juráska může vylézt třeba ještě na podzim hráč za patnáct milionů eur, a má smysl počkat. Davida Juráska jsme na podzim za osm milionů taky neprodali. Kdybychom ale nehráli evropské soutěže, je otázkou, jestli některé hráče držet jenom na českou ligu. Pak bychom hráčů měli asi významné množství. Z ekonomického hlediska prodávat nepotřebujeme. Myslím, že kombinace David Jurásek za čtrnáct (milionů eur), Yira Sor za šest plus další dokončené přestupy, a to se asi ještě něco objeví, znamená, že jsme prodali hráče za extrém. Výrazně jsme přeplnili plán, naši akcionáři jsou velmi spokojeni. Ale asi bychom reagovali, kdybychom dvakrát prohráli v předkolech, což musím zaklepat, že se nestane. Pak by byl kádr na jednu soutěž rozsáhlý.“

Je nyní Matěj Jurásek hráčem, u kterého registrujete největší zájem?

„Je na něho asi nejvyšší nabídka. Je to ale dané také tím, jaký signál trhu vyšlete. Máme dnes dohodu s řadou hráčů, jako jsou Zafeiris nebo Ogbu, kteří v téhle chvíli nejsou k dispozici. Ani je nenabízíme. Matěj je zajímavý tím, jak se datově vyprojektoval, že je to nejlepší český junior, vyhrál odborné ankety. A zájem o něho je konkrétní. Výhodou je, že má velmi racionálního agenta a on sám velmi zdravě přemýšlí o své budoucnosti. S potěšením musím říct, že na rozdíl od jiných situací nejsme ani pod minimálním tlakem ohledně přestupu. Všichni si uvědomují, že ho Jindřich Trpišovský může potenciálně ještě zlepšit a přestup může být výrazně zajímavější.“

Poohlížíte se po odchodu Davida Juráska ještě po levém bekovi a v zahraničí, protože v Česku nejsou? Nebo už to není zapracováváním Lukáše Provoda aktuální?

„Myslím, že to je aktuální, protože kvůli odchodu jednoho hráče jsme vlastně změnili rozestavení, což ukazuje, že leví beci moc nejsou. A kvůli tomu mít možnost dlouhodobě nehrát jen v systému 3-5-2, ale i 4-5-1, na který jsme zvyklí, a variabilně je měnit, asi poptávku stále máme. Pravdou je, že musíme najít levého beka, který bude mít mezinárodní kvalitu. A hráči, na které koukáme, jsou v klubech hrajících poháry. Je to podobně jednoduché jako u nás. Když postoupí do základní skupiny pohárů, jsme bez šance. Kdyby vypadli, myslím, že máme naději jednoho ze dvou hráčů získat.“

Porozhlížíte se zase po severní Evropě?

„Pošilháváme tam.“

Pokud jde o platové poměry ve Slavii, se snížením smlouvy souhlasil brankář Ondřej Kolář. Byl jste u toho, nebo jste se naopak jednání účastnit nechtěl?

„Nechtěl jsem u toho být, ale současně bylo jasné, jak to musí skončit. Když hovořím o srovnání s ostatními: Tomáš Holeš je kapitán, renomovaný hráč. Mohl přestoupit, ale my jsme ho ve Slavii podrželi. Má nějakou výši platu, kterou už považujeme na českou ligu za zajímavou. Tvrdil bych, že oproti minulosti extrémně zajímavou. Od ní jsme v dané chvíli odvinuli standard pro Schranze nebo Van Burena a musel se tam vejít i Ondřej Kolář. Takže nějak asistovat u jednání jsem ani nemusel, protože bylo jasné, do čeho se musí vejít sportovní ředitel Jiří Bílek. I pro Koliho absolutně platí standard. Rozdíl mezi smlouvou Ivana Schranze a Ondry Koláře je nula. Mají v podstatě totožnou smlouvu, lišit se můžou jen v tom, že jeden má ohodnocení za nuly a druhý za góly nebo asistence, protože každý hraje na jiném postu.“

Mají svolení k odchodu vedle Lingra i někteří další hráči? Jak je to se záložníkem Petrem Hronkem?

„Zatím bych řekl, že jsme se příliš neposunuli. Kromě jiného se změnila přestupová pravidla, musíme dávat pozor na budoucnost, kdy bude počet hráčů na hostování limitně omezen. A naším primárním zájmem je Petra Hronka prodat. Tuto možnost jsme ještě nevyčerpali. Teprve kdybychom nebyli úspěšní, tak bychom řešili hostování. Zájem má hodně klubů, ale stále ještě zkoumáme možnost prodat ho i mimo Českou republiku. Ještě věříme, že by to mohlo vyjít.“

Platí tedy, že je nyní přímý prodej hráčů, a nikoli uvolňování na hostování vaší hlavní strategií?

„Jednoznačně. Máme tři typy hráčů. Za prvé mladé hráče na hostování, o kterých si myslíme, že jsou vhodní pro A-tým. To je absolutní špička, kdy nemáme vůbec žádný zájem nechat jakoukoli pochybnost, že se nám hráč nevrátí, ani kdyby měl klauzuli o zpětném odkupu. Mechanismus zpětných opcí má totiž jistou nevýhodu: ani on nemusí zaručit, že se nám hráč s jistotou vrátí. Třeba když sám nebude chtít. Druhou kategorií jsou hráči se zpětnou klauzulí. Už se nám v minulosti párkrát stalo, že jsme je prodali a pak složitě kupovali zpátky. Typický příklad Alex Král. Dohodu o zpětném odkupu volíme, pokud jsme přesvědčeni o tom, že nechceme být v situaci, kdy se nám národ bude smát, protože jsme prodali za minimum hráče z naší akademie, který by mohl být ve Slavii. Mluvím tedy o hráčích, u kterých nevylučujeme, že by se mohli vrátit, byť to třeba není pravděpodobné. A třetí kategorie jsou ti, o kterých si myslíme, že už se nevrátí, nebo je ta pravděpodobnost extrémně malá. Těm umožňujeme hledat působiště jinde. Typologicky je to Petr Hronek. Pereferovali bychom u něho prodej třeba i za nižší cenu.“

Nenarážíte ale na to, že je v českém fotbale minimum klubů, které si mohou dovolit akceptovat vaše požadavky nebo vysoký plat hráče? A že musíte spoléhat třeba na zájem z Polska a jiných zemí?

„To je naprostá pravda, protože jediný, kdo si může koupit naše hráče, je Sparta. Ale to je principiálně vyloučené. V minulosti jsme v tomhle směru vylučovali Plzeň, teď to úplně neplatí, ale zase to není tak, že bychom chtěli posílat panu Šádkovi každý den desítky hráčů. Takhle to rozhodně není, má to nějaký limit. Docela funkční vztah máme s Baníkem, kde by to mohlo do budoucna fungovat. Ale zrovna dnes jsou u nás představitelé LASK Linec, kde máme Usora, hostoval tam Maksym Talovjerov a mají zájem ho koupit. Spolupráce s Lincem je zajímavá. Mají Slavii za vzor, chtějí hrát podobný fotbal, zajímají se o některé další hráče. Jinou věcí je spolupráce s Rakówem Čenstochová, se kterým jsme se potkali na soustředění. Souhlasím s vámi, budeme muset naučit se najít víc partnerů mimo Česko, abychom byli schopni najít kupce.“

Trenér Jindřich Trpišovský působí často dojmem, že by žádné hráče nejraději nepouštěl, a naopak by jich co nejvíce přivítal. Nehromadí se vám jich v kádru až příliš, v součtu s fotbalisty umisťovanými do Vlašimi nebo béčka?

„To bych úplně neřekl. Když jsme připravovali výsledná čísla pro akcionáře za minulou sezonu, dobrali jsme se devětašedesáti hráčů mládežnických celků Slavie, to znamená od béčka dolů, v reprezentacích svých zemí nebo České republiky. Ukazuje se, že začíná fungovat mládežnická akademie. Jsme realisté, Sparta byla v tomhle dlouhodobě lepší. My jsme taky začínali z nuly, když jsem do Slavie přišel, akademie byla úplně rozprodána, rozebrána. A dnes už máme první dobré hráče jako Tomáše Vlčka nebo Dominika Pecha. Viděl jsem ho na soustředění v Rakousku, byl fantastický. Skoro nešlo uvěřit tomu, že šestnáctiletý hráč byl nejlepší na trávníku. Famózní. V akademii nebo obecně mládeži vidíme řadu talentů. Počet hráčů je pak vlastně totožný s tím ve Spartě. Co se týká našich trenérů, je to za těch pět let poměrně logický permanentní boj. Když je hráč v základu, Jindra o něm nechce diskutovat. Ve chvíli, kdy mu přestane pro základ vyhovovat, velkoryse mi řekne: Můžeš ho prodat. Takže je to takový permanentní spor o to, kdy se hráč prodává, aby na něj ještě byl kupec a aby současně nebyl poškozen A tým. Typicky to u nás bylo vidět u Aihama Ousoua, kterého jsme nepustili do francouzského Rennes, pak ze sestavy krátce nato vypadl a dneska je těžké takové hráče prodat. Tyhle situace k fotbalu patří, je to permanentní konflikt mezi majiteli a trenéry...“