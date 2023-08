Jak ze sebe udělat blbce, v sobotu při zápase Sparty s Pardubicemi názorně ukázali rozhodčí Tomáš Klíma se svým kolegou u VAR Ladislavem Szikszayem. V týž den večer se k nim do party přidal i kolega Dalibor Černý.

Rozhodcovská bramboračka

Sparta - Pardubice: Kairinen bolestivě přišlápl Hlavatého, nedostal ani žlutou Video se připravuje ...

„Zápas neovlivnil, dostali jsme pět gólů, což beru na sebe, ale…“ spustil po utkání na Letné (2:5) kouč Východočechů Radoslav Kováč. „Likvidační zákrok Kairinena na Hlavatého, a on nedostane ani žlutou kartu? To je neskutečné! Jasná červená karta.“

A měl pravdu, o čemž se Klímu snažil přesvědčit ještě na place. Za protesty to byl paradoxně on, kdo si vykoledoval žlutý trest. „Pan Klíma je pak ještě arogantní, vymyslí si tam penaltu. To je šílenost,“ připomněl moment, kdy arbitr skočil na špek simulujícímu Karabcovi. Desítku pak odvolal.

Kdo ale po zásahu VAR penaltu neodvolal, byl zarputilý Dalibor Černý v duelu Hradce proti Českým Budějovicím (5:1). Faulovaný Pilař přitom v beznadějné situaci sám šlápl ve vápně na nohu Osmančíka. „Hráč Pilař si podkopl míč, obránce míčem nezahrál. Když chtěl Pilař došlápnout na zem, tak šlápl na nohu obránce, který ho tím podrazil,“ obhajoval se kuriózně sudí.