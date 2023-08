Sparťani v Kodani: Splní si sen po osmnácti letech? Jde o 208 milionů!

Všechny cesty Sparty vedou do skupiny některého z evropských pohárů. Po které se vydají, napoví dnešní první duel 3. předkola LM v Kodani. Případný postup přes FC Kodaň tuhle cestu každopádně olemuje balíky bankovek! Co by znamenal?

Především účast mistra v play off LM, kam se lepší z dvojice Sparta – Kodaň dostane, přinese jistotu pěti milionů eur (120 mil korun) – tolik dostávají poražení v play off jako odškodné, že se nedostali do skupiny LM. Součástí je i přeřazení do skupiny Evropské ligy s jistým výnosem minimálně 88 milionů korun. Celkem tedy jde o 208 milionů, což by většině českých klubů (s výjimkou Sparty, Slavie a Plzně) zajistilo více než roční rozpočet!

Včerejší los přisoudil Spartě (nebo Kodani) i soupeře pro případné play off LM: Bude jím lepší z dvojice Raków Čenstochová – Aris Limassol, tedy buď polský, nebo kyperský mistr.

Rudí mají jako jediný český klub už jistou účast ve skupině. Pokud totiž s Kodaní vypadnou, šli by do play off Evropské ligy (proti poraženým z dvojice AEK Atény – Din. Záhřeb). A vyřazení z něj budou hrát skupinu Konferenční ligy. Ale momentálně se Letenští pochopitelně upínají ke snu o skupině Ligy mistrů. V té nehráli už dlouhých 18 let!