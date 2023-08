Los LM: Sparta má jasno. V play off by potkala Raków, nebo Aris Limassol

Fotbalisté Sparty se v případě postupu z 3. předkola Ligy mistrů přes FC Kodaň utkají v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem duelu Raków Čenstochová - Aris Limassol. Dvojzápas by český šampion začal 22., nebo 23. srpna na hřišti soupeře, odvetu by sehrál o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Raków před rokem vyřadila Slavia v závěrečném předkole Evropské konferenční ligy.

Sparťané vstoupí do kvalifikace v úterý úvodním zápasem 3. předkola na stadionu FC Kodaň a na cestě do skupiny potřebují přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané proti Kodani neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupinu v Konferenční lize.

Sparta byla společně s Kodaní mezi nasazenými dvojicemi a případného soupeře pro 4. předkolo mohla dostat ze čtyř variant. Los byl k Letenským poměrně přívětivý, vyhnuli se totiž papírově nejtěžšímu soupeři, belgickému šampionovi Antverpám, které před angažmá na Letné vedl současný dánský trenér Pražanů Brian Priske. Navíc by sparťané stejně jako ve 3. předkole měli výhodu odvety na domácím stadionu.

Raków je polskou „kometou“ posledních sezon. Klub z Čenstochové hraje tamní nejvyšší soutěž teprve od ročníku 2019/20 a na jaře ji poprvé v historii ovládl. Vloni v létě Raków po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2 po prodloužení těsně vypadl s jiným pražským týmem Slavií ve 4. předkole Konferenční ligy.

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Celek z Čenstochové na rozdíl od Sparty v probíhající kvalifikaci Ligy mistrů už přešel přes dvě předkola. Nejprve po dvou výhrách vyřadil Floru Tallinn a poté po domácím vítězství 3:2 a venkovní remíze 1:1 uspěl proti Karabachu. Ještě v minulé sezoně dělal Rakówu kapitána český obránce a člen širšího kádru reprezentace Tomáš Petrášek.

Aris Limassol je podle bookmakerů v souboji s Čenstochovou mírným outsiderem. S mužstvem z Kypru se naposledy z českých klubů v pohárech utkal Liberec, který před třemi lety v závěrečném 4. předkole Evropské ligy hraném kvůli koronaviru jen na jeden zápas porazil doma APOEL Nikósie 1:0.

Na Aris Limassol dosud tuzemské celky v soutěžích UEFA nenarazily. Kyperský šampion, který stejně jako Raków na jaře poprvé získal domácí titul, v předchozím předkole Ligy mistrů vyřadil Borisov po dvou vítězstvích a přestřelkách 6:2 doma a 5:3 venku.

Los play off Ligy mistrů

Mistrovská část:

Raków Čenstochová/Aris Limassol - FC Kodaň/Sparta Praha

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Antverpy - AEK Atény/Dinamo Záhřeb

Klaksvík/Molde - Olimpija Lublaň/Galatasaray Istanbul

Nemistrovská část:

Glasgow Rangers/Servette Ženeva - PSV Eindhoven/Sturm Štýrský Hradec

Braga/Bačka Topola - Panathinaikos Atény/Marseille.