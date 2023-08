Tenistka Markéta Vondroušová: Co si dala vytetovat za titul z Wimbledonu?

Vítej, celebrito! Tenisová pohodářka Markéta Vondroušová (24) se poprvé od svého životního triumfu ukázala v akci, v Montrealu je obletovanou hvězdou. A wimbledonské vítězství si už nechala zvěčnit na těle!

Hektické týdny doma v Česku jsou pryč, oslavy skončily a Maky znovu válí na kurtech. Kanaďané jí připravili velkolepé ovace, když hned na úvod velké akce v Montrealu sfoukla Egypťanku Šarífovou 6:4, 6:2.

„Doma to byl blázinec, každý mě poznával, nejsem ráda středem pozornosti,“ prozradila. Při tenisu to je podobné. „Vím, že jsem teď coby grandslamová šampionka pod drobnohledem, očekávání jsou vysoká. Ale neříkám si, že musím za každou cenu vyhrát, protože každá soupeřka je těžká. Chci být v klidu, ve svém malém kruhu a koncentrovat se na každý míček. Prostě dál dělat jen to, co fungovalo ve Wimbledonu,“ culila se světová desítka.

Ségra místo trenéra

Přesto jednu novinku předvedla. Mezi desítkami malůvek na jejím těle se objevila jedna nová – nenápadné písmeno W na vnitřní straně levého lokte. „W jako Wimbledon!“ prozradila se smíchem.

Do pražského tetovacího salonu vyrazila se ségrou, nikoli s koučem Hernychem. Ten naplnění prohrané sázky, že se musí po jejím triumfu také nechat tetovat, zatím odložil. „Plán je, že si to nechá udělat v New Yorku,“ práskla Markéta, jež se už nemůže dočkat. Grandslamové US Open začíná za necelé tři týdny. Jak asi bude vypadat »Herňova« premiérová kérka?