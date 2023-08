Zpět do akce s pokorou. Vondroušová je v zámoří, co všechno ji čeká?

Necelé tři týdny od omračujícího triumfu ve Wimbledonu nasedla ve čtvrtek Markéta Vondroušová s koučem Janem Hernychem do letadla směr Severní Amerika. Už příští týden nastoupí na obřím podniku v Montrealu, bezprostředně následovat bude další tisícovka v Cincinnati a od 28. srpna poslední grandslam sezony US Open. Šampionka All England Clubu stále cítí zraněný kotník a na všech akcích bude čelit nejtěžší možné konkurenci. Při letní šňůře po amerických betonech se jí navíc nikdy příliš nevedlo. „Když ale zůstane Maky pokorná, není důvod, proč by návrat k zápasům neměla zvládnout,“ míní její trenér.

Wimbledon ovládla jako první nenasazená tenistka v dějinách. Při pátém startu, když do letoška na londýnské trávě vyhrála jediný zápas. Dějiště návratového turnaje v Montrealu je pro Markétu Vondroušovou ještě větší neznámou.

Až ve čtyřiadvaceti letech si odbude premiéru na kanadské tisícovce, která točí pořadatelství mezi hokejovými baštami Montrealem a Torontem. Po většinu své stále ještě mladé kariéry se Vondroušová v druhé půlce roku trápila se zraněními, obvykle nebyla na americké betony fit či je zcela vynechala. Proto došlo i k úsměvné sázce s koučem Janem Hernychem, zda jsou třeba k cestě do Kanady víza. „Maky“ tvrdila, že ano. A vyhrála ji.

V Montrealu narazí Vondroušová na startovní pole jako na grandslamu včetně šesti krajanek Petry Kvitové, Barbory Krejčíkové, Karolíny Muchové, Karolíny Plíškové, Marie Bouzkové a Kateřiny Siniakové. Z elitní dvacítky žebříčku chybí v Kanadě jediná hráčka – poražená z wimbledonského finále Uns Džábirová. Osmadvacetiletá Tunisanka uvedla jako důvod zranění kolene, pravděpodobně si však vybírá delší oddechový čas, aby se sebrala z krachu, který označila za nejtěžší v kariéře.

To Vondroušová měla napilno. Absolvovala kolečko společenských akcí, logicky zrušila start na turnaji ve Varšavě a minulý týden v pondělí začala s lehčím tréninkem. „Myslím si, že shon zvládla dobře na to, kolik toho na ni bylo,“ všímá si kouč Jan Hernych. Od začátku tohoto týdne už jel vítězný tým z Londýna plnou přípravu. „Jeví se mi v dobré formě, ale uvidíme až na turnajích, co jí dovolí kotník,“ varuje Hernych, že problém s vazem v pravém kotníku, který si hráčka způsobila v prvním wimbledonském kole, ještě stále není minulostí.

Které Češky dokázaly získat tenisový grandslam? Čtyřikrát triumfovala Mandlíková, ale… Video se připravuje ...

V Montrealu je světová desítka devátou nasazenou, což je smůla. Jen prvních osm má v úvodním kole volný los. Soupeřku do prvního zápasu se dozví v pátek večer, mohou jí být i divoké karty Venus Williamsová či vracející se Dánka Caroline Wozniacká. Buď jak buď, coby čerstvá wimbledonská šampionka bude mít levoruká tenistka na zádech velký terč.

Pokles formy by byl pochopitelný, uvnitř týmu Vondroušové se ale něco takového neřeší. „Ani o tom nechci takhle přemýšlet. Ano, Wimbledon se stal, ale jede se normálně dál, jako by se nic nestalo. Jdeme zápas od zápasu, míč od míče. To, co bylo, by si člověk minimálně na kurtu neměl připouštět,“ nabádá trenér Hernych s tím, že z Vondroušové sálá pohoda a nikoliv stres. „Když zůstane pokorná, není důvod, proč by návrat k zápasům neměla zvládnout,“ věří kouč, jenž stále ještě nemá na těle tetování jako připomínku sázky o wimbledonském triumfu. „Až se mě na to nikdo měsíc nezeptá, teprve pak půjdu,“ směje se.

Loni touto dobou se Vondroušová stále dostávala z druhé operace levého zápěstí, do konce roku prakticky neobhajuje žádné body a žebříčkem ze současného desátého místa může jen stoupat. Pokud by obstojně zvládla betonové akce v Americe, dala by si velkou šanci na premiérový start na Turnaji mistryň.

V žebříčku letošního roku je totiž pátá s náskokem téměř 800 bodů na kamarádku Karolínu Muchovou, které momentálně patří deváté a první nepostupové místo na Masters. Celkem jsou ve hře o Turnaj mistryň čtyři Češky – kromě dvou zmíněných ještě momentálně sedmá Petra Kvitová (šampionka z Miami) a jedenáctá Barbora Krejčíková (vítězka Dubaje).

Nejen pro Vondroušovou tak začíná další důležitá fáze sezony.

Markéta Vondroušová na nadcházejících turnajích

Montreal/Toronto

starty: 0

zápasová bilance: 0:0

nejlepší výsledek: -

Cincinnati

starty: 3

zápasová bilance: 0:3

nejlepší výsledek: 1. kolo

US Open

starty: 4

zápasová bilance: 5:4

nejlepší výsledek: 4. kolo