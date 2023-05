Vondroušovou spálila ruská paráda: Není to náhoda. Smál se jí i můj kouč

Kasatkinová po zápase prohlásila, že utkání muselo být sice hezké na pohled, ale žádná zábava to s vámi na kurtu nebyla. Měla jste to podobně?

„Celkem jo. První gamy do 3:3 jsme hrály snad padesát minut, pro obě to bylo dost šílený. Výměny byly hezký, ale dost jsme při nich trpěly.“

Zdálo se, že největší rozdíl dělala hra na big pointy, vy jste využila jen 2 z 12 brejkbolů.

„Brejkbolů byla škoda, ale ona proti nim zahrála častokrát dost dobře. Takže si z toho vlasy netrhám.“

Jak vám bylo, když proti vám soupeřka vytasila tweener, vítězný prohoz hraný mezi nohama zády k síti?

„Bylo vidět celý zápas, že si dost věří. A tohle tomu nasadilo korunu. Za takového stavu (3:2 a 30:30 pro Vondroušovou ve druhé sadě) zahrát tohle! Pak mi ještě zabila další míč a šlo se. Myslím, že to bude asi úder dnešního dne.“

Ruska tvrdila, že od mala tenhle úder trénuje.

„Na ní je to vidět, má ráda naskakované údery. Je šikovná, to víme. Ale že to vytáhne za takového stavu? Dost dobrý.“

Ještě jedna věc k tweeneru.

„Už ne.“ (smích)

V tu chvíli jste se dostávala nad soupeřku, mohla jste mít brejkbol. Změnilo to moment zápasu?

„Za tohohle stavu celkem jo. Ale co můžete dělat? Byl to tak strašně rychlý úder, že jsem ani neviděla, kudy proletěl. Pak jsme se jen otočila na Herňu (svého kouče Jana Hernycha), ten tleskal a smál se. Tak jsem si říkala, že se asi nebudu rozčilovat, protože to bylo fakt neskutečné. A v jejím podání to není náhoda.“

Aspoň se s Kasatkinovou svezete do highlightů.

„Přesně. Sice prohraný míč, ale alespoň něco.“ (smích)

Znáte se od mala, už ve čtrnácti jste s ní v Paříži hrála semifinále juniorky. Máte mezi sebou rivalitu?

„Známe se dlouho, hodněkrát jsme spolu hrály, letos v Austrálii jsme společně i dostkrát trénovaly. Ona je fajn, její tým taky. Vycházíme spolu dobře.“

Jak hodnotit Roland Garros? Zdá se, že jste měla na víc než 2. kolo, ale los byl celkem přísný.

„Asi tak. Možná kdybych hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Ale nejsem nasazená, takže to musím čekat a i takové losy si vyžrat. Jsem ráda, že jsem uhrála kolo a i tenhle zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si ty dobré věci. Ona je na antuce jedna z nejlepších, není náhoda, že tu loni hrála semifinále.“