Plekanec se Šafářovou si užívají New York: Město jako na dlani!

Navštivená města střídají jako ponožky. Řeč je o hokejistovi Tomáši Plekancovi (40) a jeho manželce Lucii Šafářové (36), kteří s dětmi vyrazili nejdříve do Kanady, aby si pak vzápětí užili společně strávený čas v New Yorku. Dovolenou v nejlidnatějším městě USA tenistka řádně zdokumentovala. Až se z toho člověku hlava zatočí!

Trpíte strachem z výšek? Pak pro vás momentky Lucie Šafářové z dovolené v New Yorku asi nebudou to pravé. Někdejší česká elitní tenistka se totiž po boku svého muže Tomáše Plekance a dětmi vydala na prohlídku mrakodrapu One Vanderbilt, který měří úctyhodných 427 metrů, přičemž nejvyšší patro se nachází ve výšce necelých 311 metrů. Zároveň čeká na návštěvníky obří stavby jedno překvapení, které Šafářová zveřejnila na sociální síti.

„Z toho mi šla hlava kolem,“ napsala láska slavného hokejisty na instastories k fotce podlahy mrakodrapu, která vytvářela povedenou iluzi. „Optický klam, kam se podíváš,“ přidala k dalšímu snímku. Mimo jiné se svým sledujícím pochlubila i kouzelným výhledem na centrum New Yorku.

Dále navštívila s Plekancem a dětmi budovu zvanou Oculus, kde se nachází dopravní uzel World Trade Center. „Tahle budova evidentně nadchla i ty naše rošťáky!“ komentovala fotku, na které je vysmátá Leontýnka (3) uprostřed architektonického skvostu.

Kromě toho proběhlo ve »Velkém jablku« radostné setkání s rodinou. V Americe totiž žije Luccčina sestra Veronika a tak se přímo nabízelo velké shledání. „Už teď mi tyhle dvě zlatíčka chybí,“ rozplývala se rodačka z Brna u fotky s neteří a nadějnou tenistkou Emmou Dvořáčkovou (17) a její mladší sestrou Annou (14). Dovolenou v zámoří si tak s celou rodinou maximálně užívá.