TOP GM v NHL: šéf, co si „pronajal“ Stanley Cup či stvořitel zlaté éry

V historii NHL byla celá řada úspěšných generálních manažerů, kteří hned několikrát dokázali získat Stanley Cup. Deník Sport vybral pět z nejlepších hokejových šéfů • FOTO: koláž iSport.cz Sestavili mašinu, která dokázala vyhrávat a ne jen jednou. Národní hokejová liga za celou historii pamatuje celou řadu šéfů, kteří dokázali se svým týmem pravidelně vyhrávat a víckrát získat Stanley Cup. Vybrat všechny úplně nejlepší generální manažery není lehký úkol, v seznamu by zasloužili být i další velikáni. Deník Sport i tak vybral pět jmen, které lze zařadit mezi nejúspěšnější GM nablyštěné zámořské soutěže.

Sam Pollock Montreal 1963-1978 Pod ním zažíval Montreal žně, pronajal si Stanley Cup pro sebe. Pollock v klubu působil 14 let a Canadiens devětkrát ovládli NHL. Vynikal tím, jak uměl obrat ostatní, aby získal budoucí hvězdy. Legendární je akce, jak získal Guye Lafleura, později jednoho z nejlepších hráčů klubové historie. Akce číslo jedna, získal první volbu draftu od Oaklandu, protože se čekalo, že skončí poslední. Jenže v polovině sezony byli Seals předposlední. Takže? Do Los Angeles prakticky zdarma vyslal vítěze šesti Stanley Cupů Ralpha Backstroma, který Kings výrazně pomohl, aby přeskočili Oakland. A Lafleur skončil v Montrealu. Neplecha ukončena.

Frank J. Selke Toronto, Montreal 1941-1964 Když během druhé světové války narukoval Conn Smythe do armády, vzal za něj práci v Torontu. Pak nastoupil do Montrealu a jeho tým vyhrál šestkrát Stanley Cup. Vládl Canadiens při rekordní šňůře pěti výher v řadě (1956-1960). Legendární kousek? Příchod legendy Jeána Beliveaua. V 50. letech se ještě nedraftovalo. Takže majitelům Montrealu poradil, aby koupili amatérskou ligu, kde šikovný útočník hrál. Beliveau v ní podepsal smlouvu, že jestli začne hrát profesionálně, tak za Montreal. Stalo se, posbíral 1219 bodů, desetkrát vyhrál Stanley Cup a deset let dělal kapitána.

Bill Torrey California, NY Islanders, Florida 1970-1992 a 2000/01 Vytvořil úchvatnou dynastii v New York Islanders. „Klidně bychom si s nimi zahráli o velkou spoustu peněz,“ zahlásil směrem k legendárním týmům Montrealu, které dominovaly NHL v 50. a 70. letech. Torreyho Islanders triumfovali v letech 1980-1983. Přitom jako generální manažer převzal tým s nejhoršími výsledky v NHL. V draftech nabral budoucí členy Síně slávy Denise Potvina, Bryana Trottiera, Mikea Bossyho a Clarka Gilliese. Svoje zkušenosti pak předával ještě na Floridě, kde působil jako prezident od jejího vstupu do NHL. Jako konzultant pro ni pracoval až do smrti.

Glen Sather Edmonton, NY Rangers 1980-2015 Dvacet let pracoval pro Edmonton a dal dohromady tým ve zlaté éře 80. let. Když vidíte pohromadě tuhle skupinu: Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey, Jari Kurri, Glenn Anderson, Esa Tikkanen? Slyšíte rovnou puk, jak pleskne do sítě. Brutální síla. Oilers vyhráli pětkrát Stanley Cup, ovšem pak majitelé začali šetřit, takže Sather dostal příkaz vyměňovat drahé hráče a zbavovat se vysokých kontraktů. Narazil ale na problém s drafty, od roku 1984 se mu přestalo dařit. Střílel často mimo terč a Oilers vypadali bídně. Silný tým kolem brankáře Lundqvista pak ale postavil u NY Rangers.