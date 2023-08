Agent promluvil o tragické smrti talentovaného hokejisty (†21): Poslední dny před smrtí!

Snil o zářivé budoucnosti v nejlepší hokejové lize světa, místo toho jeho život skončil předčasně. Řeč je o slibném hokejistovi Rodionu Amirovi (†21), který zemřel na následky nádoru. S ním se potýkal poslední dva roky. Nyní o talentu draftovaném zástupci Toronta promluvil jeho agent Dan Milstein, který pochmurnou zprávu oznámil na sociální síti.

Zpráva,která otřásla celým hokejovým světem. Rodion Amirov, patnáctka draftu NHL 2020, prohrál boj se zákeřnou nemocí. „S hlubokou lístostí oznamujeme, že Rodion Amirov dnes zemřel. Před dvěma lety byl mladíkovi diagnostikován nádor na mozku, čímž začal boj o každý okamžik života,“ napsal hráčův agent Dan Milstein na twitter.

Zmařený zápas v NHL

Právě Milstein, který měl k Amirovi velmi blízko, se nyní o talentovaném útočníkovi rozpovídal. „Když v říjnu minulého roku došlo ke zhoršení zdravotního stavu, dávali mu kanadští lékaři kvůli rakovině ve čtvrtém stádiu maximálně půl roku života. Když ale ona doba uplynula, řekl mi Amirov s úsměvem, že tihle doktoři evidentně nemají o jeho zdravotním stavu páru. »Jsem tady, živ a zdráv. No a oni už mě pohřbili«“ prohlásil agent v rozhovoru pro ruský server Match TV.

Milstein uvedl, že i přes vleklé potíže se zdravím si Amirov nikdy na nic nestěžoval. Podle něj se mladý klučina nepřijel vloni na podzim do Kanady pouze léčit. „V Torontu byl odhodlaný trénovat. Moc se chtěl vrátit na led. To mu ostatně chtěl tehdejší generální manažer Maple Leafs Kyle Dubas splnit. Plán byl takový, že nastoupí do přípravného duelu proti Ottawě. Už byly dokonce i zařízené víza pro jeho rodiče, aby ho viděli hrát. Rodionův stav mu však nedovolil nastoupit do hry,“ přiblížil muž, který v NHL zastupuje například hvězdného forvarda Nikitu Kučerova nebo českého brankáře Dana Vladaře.

Situace byla později natolik vážná, že Dubas jednoho dne volal Milsteinovi s tím, ať mu zařídí letenku zpátky do Ruska. „Řekl mi, že pokud ho teď nevyzvednu, už se možná nikdy nevrátí domů! Letěli jsme tedy ke mně do Miami pro věci. Chtěl jsem, aby se odreagoval, tak jsme strávili dva dny na pláži. Víc než o sebe se bál o své rodiče,“ podotkl. Podle jeho slov se Amirov snažil brát vše s úsměvem. „Nefňukal, bojoval. A to i přesto, že se mu zhruba před půl rokem silně zhoršil zrak a už nemohl chodit.“

Děsivé poslední dny

Ocenil také gesto celku Ufa z KHL, za který Amirov v minulosti nastupoval. „Dali mu smlouvu na další ročník, i když věděli, že už hokej nikdy pravděpodobně hrát nebude. Do posledního okamžiku byl členem mužstva. Když NHL pořádala kampaně proti rakovině, všichni ruští hokejisté napsali na fialový papír jeho jméno. Farma Toronta z AHL mu dokonce poskytla na léčbu 130 tisíc korun,“ prozradil Milstein.

Zároveň s ním byl až do závěrečných okamžiků života. „Minulý týden jsem se s ním setkal v Mnichově, kde se léčil. Rodion bojoval, nikdy se nelitoval. Ze srandy jsem mu řekl, že nás agenty zajímají jen peníze, tak ať ho to přestane bolet a vrátí se na led, ať můžeme dál vydělávat, což ho rozesmálo i přes fakt, že v posledním týdnu už ani neudržel hlavu nahoře. Jeho stav byl opravdu hrozný. Nemoc bohužel zvítězila,“ smutnila vlivná osoba hokejového světa. „Navždy si budeme pamatovat Amirovu odvahu, jeho touhu žít, vůli a úsměv. Měli jsme ho moc rádi. V našich vzpomínkách bude vždy s námi,“ doplnil Milstein na závěr.