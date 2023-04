Netradiční příprava Plekance na baráž: Hudební produkce s dětmi!

Nastala pro něj klíčová část sezóny a proto se potřeuje plně soustředit, to však s dětmi není úplně jednoduché. Hokejový šikula Tomáš Plekanec (40) tak měl před druhým utkáním baráže o extraligovou příslušnost hodně netradiční přípravu.

Malá dcerka mu pěkně od plic zahrála na foukací harmoniku a táta jí to pak s nadšením oplatil. „Maminka Lucka poradila Leontýnce, ať ukáže Oliverovi jak se hraje na harmoniku. Tomu říkám klidný předzápasový odpočinek. To fakt nezvládla,“ sdílel »Pleky« rodinný koncert.

Ani on se však nenechal zahanbit a hudební produkci rozjel hned poté, co Leontýnka skončila. „A jak se mu to zalíbilo. Tak dnes zase hodně štěstí Rytíři,“ natočila ho na oplátku Lucie.

Ukázalo se však, že hokej mu jde přece jen o hodně lépe. To se potvrdilo v večerním utkání, kdy se svým milovaným Kladnem dokráčel k důležité druhé výhře nad vyzyvatelem ze Zlína. Udržení elitní příslušnosti je tak opět o krůček blíže.