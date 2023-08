Zemřela komentátorská legenda Jeannearet (†81): Stál za proslulým »Dominátorem«!

Za mikrofonem strávil do loňského května neuvěřitelných 51 let! Hokejový svět nyní opustil Rick Jeannearet, nefalšovaná komentátorská legenda! Vynikal nezaměnitelným hlasem, pohotovými bonmoty a smyslem pro drama. Byl to právě on, kdo Haškovi přiřknul přezdívku Dominator!

Smutní nejen buffalský, ale i celičký zámořský hokej! Hlas Ricka Jeannereta se nesmazatelně vryl do paměti několika generacím fanoušků Sabres i celé NHL. Není vůbec divu, když byl nedílnou součástí radiového a televizního vysílání od roku 1971 až do 2022, což je vůbec nejdéle v historii nejslavnější hokejové ligy na světě.

Tento proslulý kanadský komentátor a hlasatel byl mezi hokejovými příznivci známý jako „RJ“. Měl neuvěřitelný sociálně-kulturní dopad, neboť vymyslel celou řadu kultovních hlášek. Ty okamžitě zlidověly, díky čemuž bude jeho odkaz žít navěky. O tom svědčí i fakt, že v roce 2012 obdržel prestižní Foster Hewitt Award a byl rovněž uveden do Hokejové síně slávy.

„Nezaměnitelný hlas RJe byl po půl století charakteristickým zvukem hokeje Buffalu. Přinesl podstatu naší hry do domovů v západním New Yorku s pozoruhodnou vášní, vzrušením a citem pro zachycení okamžiku. Liga je zarmoucena tímto odchodem a vyjadřuje soustrast ženě Sandře, celé rodině a bezpočtu fanoušků Sabres, jejichž láska ke hře byla posílena poslechem tohoto legendárního hlasatele,“ smutnila NHL ve svém oficiálním prohlášení.

„Rick byl skutečně výjimečný a velmi milovaný člověk, a to všemi, kteří ho znali a naslouchali jeho kouzlu a odborným znalostem. Jsem rád, že jsem se s ním seznámil. Máme to štěstí, že jsme všichni byli v jeho blízkosti a mohli ho poslouchat," rozpovídal se Terry Pegula, majitel Šavlí, jejichž fanouškem se podle svých slov stal částečně i díky Jeanneretovi.

Jeho jméno je navíc úzce spojeno nejen s organizací Buffalo Sabres, ale také s Dominikem Haškem, jehož zákroky dokázal povýšit na další úroveň! Právě on byl tím prvním, kdo mu začal přezdívat Dominator. „Ricku, bylo mi ctí být předmětem tvých úžasných komentářů," děkoval s vděčností v hlase někdejší český gólman, když se oblíbený RJ loučil s komentováním.

Kromě důvtipného popisování úžasných Haškových kousků má na svědomí mnoho dalších památných výroků. Například jeho slavná hláška "May Day", kterou doprovodil gól Brada Maye během Stanley Cupu 1993, byla geniální slovní hříčkou příjmení hráče a francouzského termínu, kterým se volá o pomoc v letectví.

O rok později zase přispěchal se žertem o Jimmym Hoffovi, který v sedmdesátých letech zmizel a už se nikdy neobjevil. Poté, co Dave Hannan skóroval ve vyřazovacích bojích s New Jersey Devils, prohlásil do éteru, že se série vrací tam, kde je Hoffa. Šlo o velice sofistifikovanou narážku na fakt, že hala Ďáblů stála upřostřed ničeho. Jindy si zase tuze rád zazpíval, kupříkladu když zaskóroval Pat Lafontaine při rozlučce se starou buffalskou arénou.

Na Ricka Jeannereta nyní láskyplně vzpomínají bývalí a současní hráči Sabres i další elitní hokejisté, ať už šlo například o Patricka Kanea, Daniela Brierea, Evandera Kanea či o Alexe Tucha. I my samozřejmě děkujeme za skvělou zábavu, kterou jsi nám přinesl. Nechť je Ti země lehká, Ricku!