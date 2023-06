Hvězdný hokejový útočník Kane: Musel pod kudlu!

Strach o zámořskou hvězdu! Trojnásobný vítěz Stanley Cupu a vítěz Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL, Patrick Kane, ve čtvrtek podstoupil chirurgický zákrok, o čemž informoval jeho agent Pat Brisson v rozhovoru pro kanadský kanál Sportsnet.

Kane se dlouhá léta potýkal s opakujícím se zraněním kyčle a ve svých výstupních rozhovorech s New York Rangers uznal, že během play off nebyl stoprocentní a necítil se fit. Obdobné problémy sužovaly také Nicklase Bäckströma a Carla Hagelina, kteří v minulém roce podstoupili invazivní operaci kyčle.

Očekává se, že zářná „88“ bude mimo hru zhruba po dobu 4 až 6 měsíců. Kane absolvoval poměrně náročný chirurgický zásah, která zahrnovala dislokaci horního konce stehenní kosti, její oříznutí, zakrytí a odstranění chrupavky před jejím vrácením na místo.

Čtyřiatřicetiletý Američan by se však měl plně zotavit bez jakýchkoliv závažnějších komplikací a podle svých slov hodlá pokračovat v kariéře ještě velice dlouho. Sice pravděpodobně zmešká tréninkový kemp před novou sezonou, mohl by se ale zapojit již v rané fázi. Pokud by byl zdravý, tak věří, že by měl větší dopad na hru a že by více pomohl svému týmu.

Rodák z Buffala odehrál v NHL doposud 1180 zápasů, v nichž zaznamenal fantastických 1237 bodů (451 + 786). Pokud se Kaneovi podaří vrátit do dřívější formy, může klidně atakovat bilanci 1374 bodů legendárního centra Mikea Modana, který je stále nejproduktivnějším americkým hokejistou v historii NHL.

Patrick Kane drtivou část kariéry v organizaci Chicago Blackhawks, jež z něj v roce 2007 udělalo jedničku draftu. O rok později byl vyhlášen nejlepším nováčkem ligy a dále v letech 2010, 2013 a 2015 získal nejcennější trofej na světě – Stanley Cup. Kane vyniká především úžasnou vizí a prvotřídními herními dovednostmi navzdory drobnému vzrůstu. Je extrémně těžké zbavit jej puku a jeho další doménou je také smrtící střela, kterou znají všichni brankáři napříč celé NHL.

Takzvané “Windy City” opustil po 16 letech na konci letošního února, kdy byl vyměněn do New Yorku Rangers. Ty si od něj slibovali zvýšení ofenzivní síly, proto také převzali polovinu jeho roční mzdy 10,5 milionu dolarů. V prvním kole play off však Rangers vypadli v sedmi zápasech se svými rivaly New Jersey Devils, což parta okolo Kanea nenesla moc dobře.

Tento americký šikula se 1. července může stát neomezeným volným hráčem, proto je pro většinu klubů žhavým zbožím. Kam povedou jeho další kroky? Zůstane v Rangers nebo dojde na velkolepý návrat do Chicaga? Či Kanea uvidíme ve zbrusu nových barvách?